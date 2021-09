Mujer resultó herida por arma traumática que se le cayó a un ciudadano

Leonor Martínez resultó herida en una pierna cuando a un hombre se le cayó al piso un arma traumática en el establecimiento al que ella acababa de ingresar con su esposo, en Zipaquirá, Cundinamarca.

Un video captó cómo ocurrió el incidente.

“Fuimos a almorzar con mi esposo, el señor iba saliendo, se le cae el arma, se dispara”, narró la mujer herida con el arma traumática.

El propietario de dicho artefacto lo botó accidentalmente al suelo y ahí fue cuando se accionó.

“Fue un estruendo grandísimo, nos dejó aturdidos, de hecho no sabíamos qué había pasado, hasta que a mí me empezó a doler la pierna y nos dimos cuenta de que me había herido con la bala, estaba sangrando”, relató Leonor.

El dueño del arma traumática les decía a los afectados “que es un arma de juguete, que no había pasado nada, que era un arma de mentiras. Cuando vio que estaba sangrando sí se preocupó”.

Publicidad

Daniela Virguez, hija de Leonor, dijo que el día que ocurrieron los hechos “la Policía nos dice que debemos conciliar con él”, pero “nunca llamó, nunca se comunicó”, y cuando por fin pudieron comunicarse la respuesta del señor fue “que a él no le interesaba conciliar y se realizó la respectiva denuncia”.

Leonor recibió 20 días de incapacidad.

Actualmente, por internet, pero especialmente por redes sociales, las ofertas de un arma traumática son tan frecuentes como cualquier otro artículo de tecnología.