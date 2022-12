Mujer se fracturó la rótula al entrar a un bus de Transmilenio

Dayana Rubio, una joven de 23 años sufrió un grave accidente en la estación El Virrey de Transmilenio en el norte de Bogotá. La afectada asegura que fue embestida por usuarios que llevaban 45 minutos esperando un articulado.

“El conductor no parquea al lado del vagón como siempre lo hace, y a lo que abre las puertas voy a ingresar pero el afán de la gente es tanta, que me pegan haciéndome caer”, narró Rubio.

La herida le causó una incapacidad de dos meses. Ahora, se encuentra inmóvil y pasa dificultades debido a su postración.

“Lo único que hice fue gritar, porque en realidad del golpe no podía mover la pierna, pedí ayuda pero la gente con su afán de irse seguía subiendo al bus”, declaró la pasajera afectada.

Transmilenio a través de un comunicado precisó sobre la necesidad de respetar por parte de los usuarios las franjas amarillas, y señaló que en lo que va corrido de este año se han conocido 78 casos de accidente por empujones, caídas y aprisionamientos contra las puertas.