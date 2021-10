Mujer se salvó de morir tras choque de taxi y carro que al parecer huía de la Policía

Una mujer se salvó milagrosamente de morir tras choque de taxi y carro en Armenia . El impresionante accidente fue captado en video por una cámara de seguridad.

La mujer se acercó a la esquina de la carrera 18 con calle 23 y esperó para que cruzaran dos taxis, pero, de repente, fue sorprendida por el estruendo que causó el choque entre un automóvil y un taxi. Los dos automotores salieron dando vueltas y terminaron frente a la ciudadana.

"El vehículo particular no respeta la señal de pare y colisiona contra el taxi. Afortunadamente, esta señora que se encontraba en el sector no fue golpeada por ninguno de los dos vehículos y es ya materia investigación lo que ocurre, porque parece ser que el vehículo venía evadiendo un control policial", dijo Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de Tránsito de Armenia.

Fernando Cuervo, el taxista que dio vueltas en su vehículo, ante la embestida del conductor que aparentemente huía de la Policía, sigue impresionado por el choque.

Aseguró que, en 30 años que lleva como conductor, nunca había vivido algo igual. La mujer que milagrosamente se salvó le preguntó si estaba bien.

“Me dijo ‘¿pero no está herido, fractura? No, no, pero estoy bien. No, pero yo me salvé, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios te salvaste’. No la volvimos a ver más tampoco”, afirmó el taxista.

Las autoridades también desconocen la identidad de la mujer que salió sana y salva luego del choque de taxi y carro, registrado hacia las 3:15 a. m. del pasado domingo, 3 de octubre.

“Afortunadamente no se perdió la vida de una persona, pero sí se denota la irresponsabilidad de esta persona que maneja de manera peligrosa", anotó el coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la Policía del Quindío.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Tránsito de Armenia, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021 se registraron 1.295 accidentes de tránsito en la capital del Quindío.