Mujer víctima de suplantación para cometer hurto electrónico ahora debe pagar millonaria suma

Una mujer que fue víctima de suplantación se enfrenta a otra problemática y es que la entidad bancaria por medio de la cual cometieron el hurto electrónico le está exigiendo pagar parte de un gasto de $18 millones, aunque ella no hizo las compras. Sumado a esto, debe cancelar con intereses.

La denuncia la hace la señora Ana Milena Puertas: “Fui víctima de hurto electrónico con mi tarjeta de crédito por muchos millones de pesos. La entidad crediticia se niega a reversar esas compras y lo último que me han dicho es que debo pagar por lo menos el 10% de las mismas compras que yo no hice y que nunca tuve en mis manos”.

Aunque el hurto electrónico sumó adquisiciones por $18 millones, con las tasas de interés se sube a más de $30 millones. “Ellos se niegan a darme un paz y salvo y limpiar mi Datacrédito si no les pago un porcentaje de ese hurto, que son bienes que nunca consumí, que nunca tuve mis manos y que desconozco quién hizo el hurto”, afirmó.

Según esta mujer, “la entidad no desea reconocer, como me dijo la fiscal de mi caso, porque más o menos semanalmente 3.000 mil personas son víctimas de estos hurtos electrónicos en Colombia. Si ellos llegan a reconocer en un caso, aceptan que de verdad hubo culpables y que su sistema de seguridad no es bueno, pues se les viene el mundo encima”.

La mayor Diana García, jefe del grupo del patrimonio de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó recomendaciones para no ser víctima de hurto electrónico: “Una recomendación importantísima es no dar datos personales vía telefónica, no aceptar ningún link que le indique que fue ganador de algún premio o que le van a hacer un tipo de descuento. Por supuesto, no hay que enviar ninguna fotografía de su documento personal ni de las tarjetas de crédito”.

Si usted ya cayó en las redes de estos ciberdelincuentes, lo que debe hacer es “acudir a las entidades, a la Policía Nacional, instaurar su denuncia a la Fiscalía General de la Nación y por medio de la página de sus bancos realizar inmediatamente los bloqueos de las tarjetas de crédito”.