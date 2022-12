Mujeres, las guardianas de las aguas del Pacífico colombiano

El buque A.R.C. Buenaventura tiene 104 metros de longitud, se utiliza para el transporte de personal de la Infantería de Marina, transporte de carga, patrullajes y entrenamiento e instrucción del personal de la Armada.

Esta embarcación tiene algo particular, pues gran parte de sus tripulantes son mujeres. A sus 21 años, la jefe de Artillería es la teniente de corbeta Jessenia Perdomo, quien aseguró que “lo más importante es tener ese conocimiento y las capacidades que tienen en el buque”.

El comandante de la nave, capitán de fragata Norman Cabrera, quien se encuentra rodeado de mujeres, confirmó que ellas manejan las más importantes áreas, las de ingeniería, logística, propulsión, artillería y navegación.

La teniente coronel Nathalya Perdomo, jefe de Navegación, afirmó que ella es la "encargada de aportarle al comandante toda la información que se pueda suministrar, de tal manera que sea una navegación segura y esté tranquila toda la tripulación”.

El casino y la enfermería están a cargo de la teniente de corbeta y jefe de logística, Andrea Galíndez. “La alimentación es la motivación principal del personal a bordo, por eso se trata de cada semana hacer un menú variado”, aseveró.

El comandante Cabrera dice que las mujeres de la nave A.R.C. Buenaventura trabajan en igualdad de condiciones que los hombres y son tratadas con el mismo rigor. “Ellas realizan cualquier labor que se les encomienda, para eso fueron entrenadas, están calificadas y yo como comandante estoy tranquilo con esas oficiales en esos cargos”, añadió.

Incluso, el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, contralmirante Ernesto Durán, dice que las oficiales se encargaron de desvirtuar viejos mitos. “Hace muchos años se tenía mal agüero de las mujeres en los buques, hoy ya se demostró que eso no solo no existe, sino que son el espíritu del buque”, señaló.

Los oficiales de este buque realizan arduas operaciones en la isla Gorgona para garantizar control en esta zona del país.