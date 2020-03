Mujeres que construyen país: cinco historias para sentirse orgulloso de las colombianas

“Todas tenemos capacidades y podemos ser tan grandes como queramos”, dicen. Así se abrieron paso en medio del machismo.

En busca de la autonomía económica

Luisa Moreno perdió la vista cuando tenía 12 años. Aunque desde ese momento su vida tuvo un giro, fue en esa situación donde descubrió el verdadero significado de lealtad y amor incondicional: encontró a Azahi, su perrita guía.

Junto a su compañera fiel, Luisa recorre diariamente en bus más de cien cuadras -desde Suba hasta Teusaquillo-, donde está ubicado el Instituto Nacional para Ciegos. Allí, ella les ayuda a personas con discapacidad visual a que accedan a la biblioteca del INCI.

“También voy a muchas instituciones a enseñarle a la gente cómo tratar a una persona con discapacidad visual”, dice.

En otro sector de Bogotá está Melisa Torres, una joven madre que trabaja en una empresa de telecomunicaciones. Padece de una enfermedad huérfana que afecta sus músculos, pero su fuerza interior ha sido mayor.

“Cuando me gradué, uno de mis temores fue que las empresas no me aceptaran por mi discapacidad. Dios puso en mi camino una empresa maravillosa. Acá me dieron la oportunidad de demostrar mis capacidades, sin importar mis límites físicos llevo cinco años y estoy empezando un master en Administración y Gerencia”, dice.

Autónomas, capaces, fuertes, así se sienten las mujeres con discapacidad que luchan a diario por demostrar la importancia de la inclusión en Colombia,

La mujer campesina

María Barragán vive en Cómbita, Boyacá, es madre cabeza de hogar y desde hace 20 años trabaja la tierra.

"Yo, desde la edad de 12 años, empecé a echar azadón”, cuenta.

Ahora tiene 56 y sigue trabajando de lunes a sábado en cualquier cultivo de la región. Eso sí, no es ajena a las brechas salariales entre hombres y mujeres.

"Nosotros de mujeres ganamos menos de lo que ganan los hombres y trabajamos igual. Que porque es mujer le pagan menos, $10.000 menos”, señala María.

Aunque ella lucha con optimismo, quiere que el Día de la Mujer se escriba de forma diferente en la vida de su hija, que tenga mayores oportunidades.

Una mujer en el Ejército

Desde pequeña, Viviana Forero soñaba con llevar una vida militar y su esfuerzo la llevó a convertirse en la primera mujer piloto de un black hawk del Ejército.

Con 26 años, es ahora la teniente Forero y está consciente de qué papel tiene en la historia.

“Representa una responsabilidad, la de abrirle el camino a más mujeres y que puedan llegar más a la aviación del Ejército Nacional", afirma.

Cerca de cuatro mil mujeres hacen parte del Ejército Nacional, ellas juegan un papel clave en la defensa del territorio nacional.