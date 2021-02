"Nos están poniendo en peligro": mujeres violentadas denuncian dilación de procesos judiciales

La dilación en algunas investigaciones sobre abuso de mujeres en Colombia inquieta a las víctimas que luego de sufrir maltrato, entre otros flagelos, no encuentran justicia. ¿Qué están haciendo las autoridades para avanzar en sus casos?

“Llevo 4 años y 4 meses en este proceso, recorriendo este camino de la justicia de la mano de miles de víctimas en procesos en Colombia y nos damos cuenta cómo dilatan los procesos, se hacen supremamente largos”, dice María Isabel Covaleda, directora de la Fundación Maisa Covaleda.

“Desde el año 2015 vengo luchando por obtener justicia, he sido víctima de violencia, física, emocional, psicológica, he sido víctima de acecho y de persecución al igual que mis dos hijos menores de edad”, cuenta una víctima.

María Isabel Covaleda y otra víctima -a quien se le protege la identidad por su seguridad y la de sus hijos-, afirman que sus procesos judiciales se han visto dilatados por los abogados defensores de sus agresores, por la Fiscalía y por diversas entidades que no dan respuesta alguna para acabar con su tormento.

“La dilación de los procesos nos está poniendo en peligro, la manera en que están tratando a las víctimas en los procesos, los funcionarios públicos están convirtiendo las víctimas en nuevas víctimas”, asegura Covaleda.

“Me han llamado manipuladora, me han llamado quejosa, me han amonestado, han revictimizado a mi hijo en más de cuatro ocasiones”, manifiesta la otra víctima.

Publicidad

Una situación que conoce el abogado penalista bien Edilberto Carrero López, quien ha atendido casos similares.

“Muchas de ellas hasta desisten de volver a ir a un escenario judicial, por su lentitud, porque cuando se acercan hablar con el ente acusador no tienen una respuesta, o sea el único que puede hablar con ellas es uno como su abogado, entonces eso es triste porque el Estado les da la espalda”, afirma Carrero.

Además, ha identificado algunos factores que inciden en la dilación de estos procesos.

“La indebida cantidad de funcionarios por parte de la Fiscalía General de la Nación para adelantar las respectivas investigaciones, ahí veo que ellos primero no tienen la cantidad de empleados que se requieren y segundo, no cuentan con gente experta en este tipo de violencia de género. El delito de feminicidio , porque ese delito lo transforman en otro, en homicidio agravado por ser mujer, entonces ahí se nos complica completamente porque no está el feminicidio, estamos invisibilizando verdaderamente el comportamiento de feminicidio”, dice el abogado.

Flagelo que se hizo más visible durante la pandemia.

“Este año, en solamente 31 días de enero, se registraron 32 casos de mujeres asesinadas dentro de las cuales también se cuentan niñas y adolescentes. El lugar más peligroso para las mujeres sigue siendo las casas y allí se registraron al menos 20 de los 32 feminicidios que he registrado”, señala Gloria Yamile Roncancio Alfonso, directora de la Fundación Feminicidios Colombia.

Publicidad

“En Bogotá reportados por el Instituto Colombiano de Medicina Legal tenemos 1.482 mujeres en riesgo de feminicidio”, indica Diana Rodríguez Franco, secretaria distrital de la mujer en Bogotá.

Mujeres violentadas insistirán en el camino de la justicia e invitan a otras víctimas a no dejar de denunciar cualquier tipo de maltrato a nivel nacional, a la línea 155.