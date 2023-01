Multitudinario y emotivo, así fue el concierto Venezuela Aid Live

Un estimado de 300.000 personas acudieron al evento en la frontera. Presencia de Guaidó, reconciliación de Chyno y Nacho e ‘Imagine’, entre lo más destacado.

6:05 p.m. Fonseca interpreta 'Imagine' de John Lennon para cerrar el evento. Lo acompañan Richard Branson y el equipo que hizo posible la realización del concierto.

6:00 p.m. El millonario Richard Branson sube nuevamente al escenario para felicitar a los organizadores del concierto y pedir, nuevamente, que la ayuda humanitaria pueda pasar a Venezuela. También para denunciar que en el vecino país "hay prisioneros políticos como Leopoldo López". También denunció que el régimen ordenó apagar "Facebook y Google para que no se escuchara la fiesta en el mundo".



Chino y Nacho dan un ejemplo de reconciliación a toda Venezuela, cantando juntos "Niña Bonita" en la tarima del #Venezuela Aid Live. GRANDES ! pic.twitter.com/xi6wPDu99C — Andreina Flores (@andreina) February 22, 2019

5:45 p.m. Sorpresivamente, Chyno se une a su excompañero en la tarima después de haberse separado como agrupación en términos poco amigables. Los artistas se cantaron juntos nuevamente para dar un mensaje de esperanza a su pueblo.

5:40 p.m. Nacho llega al escenario del concierto en la frontera. Pocos minutos antes había recibido, junto a su familia, la nacionalidad colombiana de manos del presidente Iván Duque.

5:22 p.m. Juanes llega al escenario del Venezuela Aid Live, procedente de Medellín en donde estuvo como invitado de la implosión del edificio Mónaco.



Primeras imágenes de la presencia del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó en el #VenezuelaAidLive https://t.co/ylgYFolURB #HoySomosVenezuela pic.twitter.com/HOjwfw3jan — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 22, 2019

5:14 p.m. Sorpresivamente, el presidente interino Juan Guiadó llega al puente Tiendittas. Está acompañado del presidente Iván Duque, de Colombia, y el presidente Sebastián Piñera, de Chile.

5:00 p.m. Alejandro Sanz se sube el escenario e interpreta varios de sus temas. "Viva Venezuela libre", dice al final de su presentación.

4:52 p.m. Los mexicanos Maná se unen al concierto en la frontera. "Venimos a apoyar una causa humanitaria y no política", dice Fher, el vocalista, quien pidió que la ayuda humanitaria pueda pasar.

4:38 p.m. Ricardo Montaner les canta a sus compatriotas. En el tema 'La gloria de Dios' lo acompañan sus hijos Ricky y Mau y Camilo, el artista colombiano que es novio de su hija Evaluna.

4:10 p.m. El colombo-venezolano Gusi se queda solo en el escenario para interpretar sus temas. Enseguida sube a la tarima Santiago Cruz.



Con la bandera de Venezuela en la mano, Carlos Vives, Gusi y Santiago Cruz se unen a las voces que piden un cambio positivo para el vecino país. Siga en vivo el #VenezuelaAidLive aquí>>> https://t.co/t29Doh0NrD pic.twitter.com/JJIqEgysIl — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 22, 2019

4:05 p.m. El venezolano Gusi y el ibaguereño Santiago Cruz se unen a Carlos Vives en el escenario.

3:55 p.m. Con 'La bicicleta', el samario Carlos Vives inicia su presentación en el Venezuela Aid Live, en el puente internacional Tienditas.

3:40 p.m. El bogotano Fonseca sube al escenario para hacer su presentación.

3:20 p.m. Con ‘Ojalá que llueva café, el dominicano Juan Luis Guerra. El artista interpretó tres temas.



Luis Fonsi sube al escenario del #VenezuelaAidLive para cantarle a un pueblo que hoy pide libertad. Estamos en vivo porque #HoySomosVenezuela -> https://t.co/t29DohioQd pic.twitter.com/weOYmqVTqw — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 22, 2019

3:18 p.m. Entra a escena el puertorriqueño Luis Fonsi, quien abre su presentación con el superéxito ‘Despacito’.

3:00 p.m. Es el turno para el venezolano Carlos Baute. “No hay límites entre Venezuela y Colombia. Las divisiones las puso el ilegítimo, pero mañana vamos a hacer historia”, indicó.

“Maduro, lárgate ya”: Miguel Bosé en el Venezuela Aid Live 2:50. p.m. El español Miguel Bosé sube al escenario para su presentación. "Maduro, lárgate ya. Maduro vete ya lo más lejos que puedas", le dijo el cantante al presidente de Venezuela en un breve discurso. "A mis hijos jamás les dejaría morir de hambre, antes moriría yo", "Los venezolanos no te quieren", dijo. Es el discurso más fuerte hasta el momento contra el gobierno de Venezuela.



#HoySomosVenezuela Ahora, en el #VenezuelaAidLive, Jorge Villamizar interpreta 'Tabaco y Chanel'. ¿Quiere verlo sin interrupciones? Ya mismo, haciendo clic acá -> https://t.co/t29DohioQd pic.twitter.com/uNhS6knq7o — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 22, 2019

2:40 p.m. Ahora el turno es para Jorge Villamizar, exintegrante de Bacilos, de subir al tarima.

2:20 p.m. Maluma hizo su presentación en solitario. Acompañado de solo una guitarra interpretó tres canciones. "Que viva la libertdad de Venzuela y de Latinoamérica", indicó el artista paisa.

2:15 p.m.: “Después de que todo pase voy a ir cada 15 días a Venezuela”, dice Silvestre antes de terminar su presentación.



Silvestre Dangond y Maluma cantan juntos en el escenario del Venezuela Aid Live. Señal en vivo >>> https://t.co/Vb52AppXPw #HoySomosVenezuela pic.twitter.com/9YRlwIyreT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 22, 2019

2:11 p.m.: Maluma llega a tarima y, junto a Silvestre Dangond, interpreta ‘Vivir bailando’.

2:05 p.m.: A ritmo de ‘Cásate conmigo’, Silvestre Dangond puso a cantar a todos en el Venezuela Aid Live.

1:35 p.m. Diego Torres sube al escenario para cantarle a Venezuela.

12:50 p.m. Paulina Rubio interpreta sus más grandes éxitos.

12:30 p.m. Los youtubers Juan Pablo Zurita y Lele Pons entran a escena.

12:20 p.m. La banda mexicana Reik saltó a la tarima.





En la tarima del #VenezuelaAidLive, el cantante Chyno Miranda, quien clama porque la libertad y la democracia vuelva a su país. #HoySomosVenezuela, en vivo https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Tnjg1Z9QI8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 22, 2019

11:40 a.m. Chyno hace su presentación.



11:30 a.m. Reynaldo Armas, El Cholo Valderrama y Jorge Glem hacen sus respectivas presentaciones.

“No disparen al pueblo, disparen al aire celebrando la libertad de Venezuela”: el Puma a militares

11:20 a.m. “No disparen al pueblo”, les dice José Luis Rodríguez ‘El Puma’ a los militares venezolanos durante el concierto. El artista venezolano habló a los asistentes y agradeció a Colombia, a la oposición y a los venezolanos le dijo “que resistan”.



Una imagen dice más que mil palabras: madre venezolana, junto a sus hijos, llora durante el #VenezuelaAidLive al escuchar la canción "Me fui" de Reymar Perdomo. En vivo #HoySomosVenezuela -> https://t.co/6i7ID6Be72 pic.twitter.com/BgEXyEyIUO — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 22, 2019

11:02. a.m. Reymar Perdomo, artista venezolana, interpreta su tema ‘Me fui’. Esta mujer huyó de su país y compuso esta canción contando el drama de quienes deja su país y su familia atrás. La canción se convirtió en el himno de los migrantes venezolanos.

11:00 a.m. Con los himnos de Venezuela y Colombia se inicia oficialmente la transmisión del concierto.

10:30 a.m. El presidente de Colombia, Iván Duque; la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; y el secretario de la OEA, Luis Almagro, llegan a Cúcuta para, entre otros, asistir a concierto.

Por acá ya llegaron @SoyElPuma, @carlosbaute y Reymar. Se siente mucha energía en los corredores de los camerinos, mucha buena onda, muchas ganas de ayudar, mucha esperanza... ¡mucho amor! #AidVenezuela #AyudaVenezuela HOY ES UN GRAN DÍA. — Aid Live Foundation (@aidlivefoundati) February 22, 2019

10:20 a.m. Carlos Baute, Reymar y José Luis Rodríguez ya llegaron a Cúcuta y se preparan para el concierto.

10:00 a.m. Inicia el concierto.



#HoySomosVenezuela "Unámonos para generar cambio ahora. La música es un lenguaje universal": Richard Branson al inicio del Venezuela Aid Live https://t.co/Vb52AppXPw pic.twitter.com/4tnqKTJj4L — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 22, 2019

9:00 a.m. "No pierdan la esperanza, ya estamos más cerca", dijo Carlos Baute en su arribo. En una rueda de prensa, el artista venezolano y Richard Branson dieron las gracias a los asistentes. El británico aseguró que “es un maravilloso día”.



Ver esta publicación en Instagram #ExclusivoBLU #VIDEO “Tengo la esperanza de que se dé un cambio para Venezuela y que las ayudas humanitarias sean entregadas este sábado. También, espero que se puedan recaudar más ayudas para los venezolanos en los próximos meses”: @richardbranson #VenezuelaAidLive #Venezolanos #Venezuela Una publicación compartida por BLU Radio (@bluradio) el 22 de Feb de 2019 a las 5:01 PST