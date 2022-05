Murió Ángela Hernández, exdiputada de Santander, tras lucha contra cáncer de mama

Ángela Hernández, exdiputada de Santander, murió en la madrugada de este domingo, 1 de mayo de 2022, según reportó su familia a través de las redes sociales. Su fallecimiento se produjo tras una lucha contra el cáncer de mama.

“Espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que, por medio de mí, la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando”, dice la primera parte de un mensaje compartido en la cuenta de Instagram de Ángela Hernández .

Publicidad

Y agrega: “En realidad, no sé qué es mejor, y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra; pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor”.

La noticia sobre la muerte de Ángela Hernández generó miles de reacciones, entre ellas, la el actor Pedro José Pallares.

Publicidad

“Que mujer tan admirable tan valiente, que nobleza para soportar las pruebas y dificultades, que ejemplo e inspiración para muchos. Ella corrió la carrera con excelencia y lo feo, la meta. ¡Bendito sea Dios!”, comentó el artista.

Otro de los que se pronunció fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien, a través de su cuenta en Twitter, lamentó lo sucedido.

Publicidad

“Partió Ángela, una vida corta, pero ejemplar”, escribió el exmandatario de los colombianos.

Partió Ángela, una vida corta pero ejemplar. https://t.co/MWD0tSREj2 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 1, 2022

La historia de Ángela Hernández

A Ángela Hernández le diagnosticaron cáncer de mama en 2019, ad portas de las elecciones regionales en las que se convirtió en la primera candidata a la Gobernación de Santander. En ese entonces, tenía 29 años.

Publicidad

Antes de la batalla contra el cáncer, Hernández había sido concejal de Floridablanca y diputada de Santander. Su nombre se hizo reconocido en el país por su lucha contra las cartillas de educación sexual, manifestó públicamente su rechazo al aborto y al plebiscito, posición política que le representó amores, odio y rechazo en la región.

Hace aproximadamente un mes, la exdiputada compartió un video que le hizo el diario Vanguardia sobre su lucha contra el cáncer de mama.

Publicidad

"Le pedí a Dios un esposo que me amara y que fuera mi apoyo para cumplir mis sueños. Dios me dio más, me dio un ángel llamado Jefferson Vega, te amo", escribió en ese entonces.