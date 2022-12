Murió el productor George Martin, el ‘quinto Beatle’

El productor musical británico, George Martin, considerado el ‘quinto Beatle’ por su contribución al sonido de los Beatles, falleció a los 90 años de edad, anunció el miércoles el baterista del grupo, Ringo Starr.

"Que Dios bendiga a George Martin, paz y amor para Judy y su familia", escribió Ringo Starr, de 75 años, en un mensaje difundido en su cuenta Twitter.

"Vamos a extrañar a George", agrega el mensaje firmado por Ringo y su mujer Barbara, en el cual figura una foto de los Beatles con George Martin.

Según declaraciones de su manager, Adam Sharp, Martin murió en su casa el martes por la noche, presumiblemente en Londres, algo que no ha sido confirmado.

El cuarteto de cuerdas de "Yesterday" o el piano de "In My Life"

George Martin nació en 1926 en el norte de Londres. Hijo de un carpintero, Martin estudió en la prestigiosa escuela de música de Ghildhall y tocaba oboe en los clubes nocturnos.

Luego trabajó en la BBC hasta el año 1955, cuando a los 29 años fue nombrado director de Parlophone.

Martin produjo todos los discos de los Beatles excepto el último, "Let It Be", en el que Phil Spector asumió el rol, y un par de canciones.

La formación músical clásica de Martin, un hombre de origen humilde que adquirió un aire patricio en la marina, fue palpable en el sonido de la banda de Liverpool, más en la fase psicodélica de los Beatles.

El cuarteto de cuerdas en "Yesterday" fue idea de Martin, al igual que la aceleración del ritmo de "Please, Please Me".

Además, Martin tocó en varias canciones del grupo, como el piano en "In My Life". Aunque John Lennon minimizó en ocasiones el papel del productor, este creía que sin él los Beatles hubieran sonado diferente.

"Sin mis instrumentos y mis arreglos, la mayoría de los discos no hubieran sonado como lo hicieron. Que hubieran sido mejores, no lo sé. Quizás. No es modestia de mi parte, intento trazar una imagen factual de la relación" con los Beatles, dijo Martin en una ocasión.

Al mismo tiempo, Martin rechazaba la estampa del productor aristocrático haciendo de Pigmalión de unos muchachos de barrio.

"Son tonterías, de verdad, porque nuestros orígenes eran muy similares. Paul (McCartney) y John (Lennon) fueron a escuelas muy buenas. En mi familia no pagamos para ir a la escuela, porque mis padres eran muy pobres".

Los Beatles comenzaron a trabajar con George Martin en junio de 1962, cuando el manager del grupo, Brian Espstein, su descubridor, firmó un contrato con la editora de discos Emi-Parlophone.

George Martin, director de Emi-parlophone, tuvo un papel decisivo en la integración de Ringo al grupo en remplazo del batería Pete Best.

Un grupo de éxito

George Martin contaba que sintió el enorme potencial de los Beatles desde el primer contacto en 1962.

"Me gustó su aspecto único y estaba convencido que teníamos un grupo de éxito", había dicho en una entrevista a la revista Melody Maker.

El primer sencillo de la banda "Love Me Do", que ocupó el cuarto puesto de la lista de éxitos en octubre 1962, "era bastante malo pero era lo mejor que podíamos ofrecer", había contado.

"Love Me Do" fue seguida por "Please Please Me", que alcanzó el segundo puesto, y por "From Me To You" en abril 1963, la primera canción fue la primera del grupo que ocupó el primer lugar en las listas de éxitos.

Después de que la banda se separó, George Martin creó Air Studios en la isla caribeña de Montserrat, que tuvo que cerrar en 1989 debido a los daños sufridos por el huracán Hugo.

Luego trabajó con otros artistas como Bob Dylan, Sting y Elton John.

También grabó dos discos del ex Beatle Paul McCartney, "Tug of War" y "Pipes of Peace".

Continuó componiendo y trabajando con organizaciones benéficas de música hasta su muerte.

Martin tuvo dos hijos, Alexis y Gregory, con su primera esposa Sheena Chisolm y dos hijos más, Lucie y Giles, con su segunda esposa Judy Lockhart-Smith.

De Cameron a Kravitz

Inmediatamente después del anuncio de la muerte de Martin se sucedieron los mensajes de pésame.

"Las leyendas están regresando a casa", escribió el músico estadounidense Lenny Kravitz, tildándole de "productor visionario".

"Sir George Martin era un gigante de la música - junto a los Fab Four creó la música pop más perdurable del mundo", escribió en Twiter el primer ministro británico David Cameron.

"Descansa en paz George Martin. Estoy tan asolado que no tengo palabras", escribió Sean Lennon, debajo de una foto de George Martin en Instagram.

"Pienso en Judy y Gile. Mi amor para siempre", agregó el hijo de John Lennon.