Murió Hilda Strauss, figura de la radio y televisión en Colombia

Murió Hilda Strauss, figura de los medios de comunicación, recordada como la primera dama de la radio en Colombia. En su cuenta de Twitter, la familia informó de su deceso este martes, 20 de diciembre de 2022.

“Queridos amigos, la Sra. Hilda Strauss ha fallecido hoy 20 de diciembre a los 89 años por complicaciones derivadas de la edad. Al momento de su partida estaba junto a sus hijas, nietos, familiares y amigos. Nos deja su mensaje espiritual que continúa con sus hijas y nietos”, se lee en la publicación.

Queridos amigos

La Sra. Hilda Strauss ha fallecido hoy 20 de diciembre a los 89 años por complicaciones derivadas de la edad. Al momento de su partida estaba junto a sus hijas, nietos, familiares y amigos. Nos deja su mensaje espiritual que continúa con sus hijas y nietos. pic.twitter.com/yPjNns8umJ — Hilda Strauss (@hildastrauss) December 20, 2022

Publicidad

Fue una legendaria locutora y presentadora de Barranquilla, también escritora y modelo que por más de tres décadas hizo un programa llamado 'La radio de Hilda Strauss'.

Además, fue autora de libros como 'Evolución, el único camino', 'La vida mística de Jesús' y 'Secretos de la energía positiva', así como de gran cantidad de manuscritos.

De acuerdo con la biografía en su página web, “se destacó en primerísimos lugares como locutora de radio y presentadora de televisión, de la que fue pionera y fundadora en Colombia y en la que trabajó ininterrumpidamente durante 18 años”.

Sus programas giraron en torno a temas educativos, musicales, hogar, cocina, entrevistas, protocolo y moda, entre muchos otros, como ‘Evolución con Hilda Strauss’ trasmitido en su momento por el Canal A.

Publicidad

Trayectoria de Hilda Strauss y premios

En su página web se destacan varios reconocimientos obtenidos por su trabajo a lo largo de los años.

“Su gran trayectoria en los medios de comunicación, la han hecho merecedora de distinciones y galardones en diferentes campos, solamente para citar algunos ejemplos: Julián Ospina y Mejor Presentadora de Radio de la Asociación Colombiana de Locutores, Llaves de la Ciudad de New Orleans, Ciudadana Honoraria de New York, Servicios Distinguidos de la Florida, Arco de la Florida, Arco de Europa en Frankfurt, Quality Summit en New York, Era Award en Ginebra”, consigna su biografía.

Publicidad

Reacciones tras la muerte de Hilda Strauss

Personalidades de la prensa colombiana se refirieron a la partida de Hilda Strauss. Fue “una de las voces más queridas en la historia de nuestra radio”, escribió Ricardo Ospina, director de servicios informativos de Blu Radio.

Se apagó una de las voces más queridas en la historia de nuestra radio. Murió doña Hilda Strauss. Saludo de condolencias a su familia. pic.twitter.com/th8tGKbCdB — Ricardo Ospina (@ricarospina) December 20, 2022

Los mensajes de solidaridad y condolencias a su familia no se hicieron esperar, así como el de muchos periodistas que la recuerdan con gran cariño, respeto y admiración.

“Muy triste por el fallecimiento de una barranquillera ilustre como lo fue Hilda Strauss, destacada presentadora y locutora de radio. Siempre con amor y cariño atendió mis entrevistas. Toda una dama hasta el final”, manifestó Lina Robles, periodista de Barranquilla.

Muy triste por el fallecimiento de una barranquillera ilustre como lo fue Hilda Strauss, destacada presentadora y locutora de radio. Siempre con amor y cariño atendió mis entrevistas. Toda una dama hasta el final. pic.twitter.com/Oa8MVWFHv4 — Lina Robles (@linarobleslujan) December 20, 2022

Publicidad

Paz en la tumba de Hilda Strauss.