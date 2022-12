Murió la segunda víctima de accidente ocasionado por policía ebrio en Buga

La víctima, identificada como Pedro Nel Valencia de 43 años, falleció tras permanecer once días en la unidad de cuidados intensivos del hospital San José, en Buga. El hombre había sido arrollado por un subintendente de la Policía del Valle del Cauca , que conducía borracho, el pasado 28 de septiembre en la vía que comunica a Buga con Yotoco.

Familiares de Valencia señalaron que, pese a los esfuerzos médicos, este murió a causa de un paro respiratorio. "Muy tristes, de pronto teníamos fe que se iba a parar de esa cama, pero fue imposible", Gustavo Loaiza, hermano del fallecido.

Su compañero, José Hernández, quien se movilizaba con él en una motocicleta en el momento del accidente, murió el pasado 4 de octubre.

"Pensaba que se iba a recuperar después de la amputación de la pierna izquierda, no resistió más y también le dio un paro respiratorio. Es muy lamentable para las dos familias, porque son dos por culpa de alguien en estado de embriaguez", expresó Jhon Jader Buitrago, familiar de la víctima.

Mientras allegados a las dos víctimas denunciaron que el uniformado que ocasionó la emergencia, hasta el momento no se ha presentado a responder por lo sucedido; las autoridades aseguran que subteniente Jorge Mario Olaya Puerta, ya recibió una sanción y se encuentra en proceso de investigación.