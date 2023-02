Murió Luis Fernando Múnera, actor y locutor colombiano, a los 73 años

En la tarde de este jueves, 9 de febrero de 2023, se registró la muerte del actor y locutor colombiano Luis Fernando Múnera. El intérprete de 73 años será recordado por participar de producciones como ‘El Bogotazo’, ‘Pedro, el escamoso’, ‘Pocholo’, entre otras.

Luis Fernando Múnera nació en Bello, Antioquia, el 5 de abril de 1949. Desde muy joven empezó a participar en programas de la televisión colombiana y grandes producciones de cine.

Las últimas series en las que trabajó fueron ‘El chapo’, ‘Garzón’, ‘Siempre serás amado’, ‘Más allá del tiempo’ y ‘Antes del fuego’, esta se lanzó en 2020.

Publicidad

Además, también estuvo en la pantalla grande: hizo parte de películas como ‘Paraíso travel’ y ‘El paseo’, producida por Dago García .

En 2020, en medio de los momentos más difíciles de la pandemia por COVID-19, concedió una entrevista a La Red. Allí, Luis Fernando Múnera contó que sufrió complicaciones de salud.

“Este año no ha sido muy bueno para mí, además de todos estos problemas de pandemia. Personalmente he tenido quebrantos que me han llevado a estar interno en la clínica Palermo. Afortunadamente no es grave, pero me ha dado muy duro, he estado bastante mal”, manifestó el maestro Múnera a este programa del Canal Caracol.

Publicidad

Incluso, reveló que su memoria se vio afectada: “No tengo muchos detalles de lo que me pasó, pero ya estoy recuperado. Entre esos detalles que tuve fue perder la memoria, pero la recuperé. En lo personal no recuerdo mucho, mis hijos me dicen que perdí el sentido. Tuve incapacidad para salir, comer y un montón de cosas. Estoy recuperado, me van a tener que aguantar otro rato más”.

En ese momento, Luis Fernando Múnera aseguró que, pese a no estar trabajando en televisión, se sentía un hombre con mucha fortuna.

“Últimamente no he hecho nada, he aprovechado para reposar, estar en casa, recuperarme, ver televisión, viendo películas, noticieros, leyendo. Ahora sí tengo tiempo, leo mucho, pienso bastante en la vida, en lo afortunado que he sido en muchas cosas”, complementó en su entrevista con La Red.

Luis Fernando Múnera será recordado por millones de colombianos. Q. E. P. D.