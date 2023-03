Murió Thomas, el pequeño amigo de Diego Guauque que padecía leucemia

En sus redes sociales, el periodista Diego Guauque informó el fallecimiento de Thomas, un niño de 11 años que estaba luchando contra la leucemia. Precisamente, el comunicador, al que le descubrieron recientemente un sarcoma, lo conoció en medio de su proceso de recuperación.

Foto: Instagram de Diego Guauque

El pasado 9 de marzo de 2023, Diego Guauque les contó a sus seguidores sobre Thomas: “Tiene 10 años y lleva dos luchando contra una obstinada leucemia. Ese día, en su casa, me dijo que suma más de 30 quimioterapias buscando la manera de hacerle el quite a la muerte”.

En ese orden de ideas, el periodista de Séptimo Día, programa de Caracol Televisión, le preguntó sus motivos para superar el cáncer, a lo que el pequeño le contestó lo siguiente: “Porque quiero ver cómo crece mi hermanita de 18 meses y porque quiero ser un gran paleontólogo”.

Publicidad

En una cuenta de Instagram, que estaba destinada a apoyar a Thomas en su tratamiento contra la leucemia, sus seres queridos revelaron que el pequeño perdió la batalla contra esa enfermedad el pasado 19 de marzo de 2023.

"Estamos en un momento muy doloroso en nuestra familia, por lo que agradecemos que nos den tiempo para despedirnos de nuestro Thomas", aseguraron.

Publicidad

El niño falleció antes de ser llevado a España para recibir un tratamiento contra la leucemia.

¿Cómo avanza la salud de Diego Guauque?

Diego Guauque, periodista que lleva varios años en Séptimo Día siendo la voz de quienes denuncian distintos casos, está ahora enfrentando una batalla personal: la lucha contra el cáncer.

Publicidad

Luego de que en el mes de enero le diagnosticaran un sarcoma, tras un fuerte dolor de estómago y varios exámenes, Diego Guauque no ha dejado de compartir con sus seguidores los momentos vividos que, aunque reconoce que han sido duros, espera superar pronto.

“Mi enemigo, mi rival, es el sarcoma. Entonces, (dije) ‘bueno, hermanito, cuándo se va a ir de acá, qué vamos a hacer, cómo te vas a ir alejando, te tengo que vencer’. Estoy convencido de que lo voy a derrotar”, contó en entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión.

En el diálogo, Diego Guauque narró que en principio se preguntó “por qué me dio esta carajada a mí si no he sido mal tipo”, pero luego de procesarlo solo tuvo en frente una meta: “Cómo me voy a sanar”.

Publicidad

Ya le realizaron una primera cirugía, sin embargo, esta no fue tan exitosa como estaba previsto. Duró 10 horas y aunque los médicos le dijeron que “no fue tan bien como creíamos”, al despertar sostuvo “me importa un chorizo, estoy vivo, sigo pa lante”.