Murió Tuto Camargo, reconocido locutor de Tropicana

En la mañana de este miércoles, 12 de julio de 2023, se conoció la noticia de la muerte de Tuto Camargo, reconocido locutor de 54 años. Uno de los momentos más importantes de su carrera se dio cuando estaba en la emisora Tropicana y presentaba los aguinaldos de fin de año.

Según lo revelado por Tropicana, Tuto Camargo falleció en la ciudad de Valledupar, donde administraba su propio sistema de emisoras.

“Desde el equipo de Tropicana lamentamos su partida y extendemos nuestras condolencias a su familia para atravesar este difícil momento. Vale la pena resaltar que, a sus 54 años, Camargo contaba con una larga trayectoria en la radio y se destacó por su presentación de los tradicionales juegos decembrinos que acompañaban los aguinaldos”, escribió Tropicana en su portal web.

Publicidad



Aunque no se han revelado las causas de la muerte de Tuto Camargo, se presume que el deceso se produjo por un trombo pulmonar que afectó gravemente la salud del locutor.

En un programa en el que sus compañeros lo recordaron, algunos de ellos dijeron que habían conversado con los familiares del locutor y le expresaron que su salud no estaba del todo bien. Incluso, recordaron que, durante la pandemia del COVID-19, Tuto Camargo estuvo hospitalizado, intubado y al borde de la muerte.

Tuto Camargo llegó a Tropicana en 1990 y desde esa época comenzó con su dinámica de los aguinaldos, misma que lo metió en el corazón de los oyentes. Actualmente estaba en la emisora La Joya, que era de su propiedad.

Publicidad



En las redes sociales, algunos locutores publicaron videos y fotos de Tuto Camargo al frente de los micrófonos en Tropicana. Ellos desearon paz en la tumba del recordado locutor.

"No puede ser, muy triste. Un abrazo a su familia", "No tuve la oportunidad de conocerlo, pero lo escuché mucho. Fuerza para su familia", "Tuve la oportunidad de conocerlo y trabajar con él cuando hice mis prácticas", "Me encantaba el estilo de Tuto, hacer radio sin despelote", "Recuerdo su programa de salsa en Tropicana", "La primera vez que lo oí fue en Todelar, recuerdo su carisma", "Es una triste noticia", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en las redes sociales.