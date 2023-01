Nació ciego pero sus oídos le mostraron todo: este joven es uno de los mejores requintistas del país

Juan Camilo Montaguth tiene 14 años y sí que ha sabido sacarle provecho a su talento. Quienes lo conocen lo ven como un ejemplo de superación.

"No puedes ver la luz, no puedes ver las cosas, pero le doy gracias a Dios por el talento que me ha regalado: es la música", dice Juan Camilo, quien nació en Ocaña y desde pequeño se las ha ingeniado para tocar carranga.

Aunque él no puede ver, a su manera desarrolló técnicas para aprender música.

"Yo aprendí solo, sin profesor, aprendí empírico”, dice. Entre los instrumentos que sabe tocar están el acordeón, la guitarra, el requinto, la guacharaca y el tiple bajo.

Sus amigos, con los que conformó la agrupación ‘Los alegres de patiecitos’, no ocultan su admiración: “Ni uno teniendo todas las capacidades es capaz de hacer lo que él hace".

Con su música, Juan Camilo Montaguth seguirá descubriendo un mundo que parecía oscuro al nacer, pero que él ha iluminado a punto de notas y ritmos.