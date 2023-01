“Nadie puede estar donde no quiere”: Fajardo sobre Ángela Robledo

El candidato estuvo con estudiantes de la U. Sergio Arboleda. Allí comparó lo que queda de la campaña presidencial con un “premio de montaña”.

“Vamos a empezar a subir el premio de montaña más largo que hay en Colombia, para que lo busquen en Google. Vamos a subir, ojo a lo que les voy a decir, vamos a subir al páramo de Letras. Yo no sé si ustedes conocen el páramo de Letras, es una subida de 80 kilómetros que empieza en Mariquita”, indicó el exgobernador.

Sobre la decisión de Ángela Robledo de aceptar ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro señaló lo siguiente: “uno no puede estar donde no quiere estar. Ahora, ya la responsabilidad en términos jurídicos, si tiene una inhabilidad o no, pues eso lo tendrán que discutir otras personas. Ella tomó una decisión política, está con Gustavo Petro; cada quien responde por sus decisiones políticas. Yo no soy de la Alianza Verde, nosotros estamos trabajando juntos. Siempre, donde esté, yo respeto las reglas que nosotros tenemos y esa es la forma de actuar”.