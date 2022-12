Nadie puede evitar que Uber se aplique en Colombia: Alex Vernot

El candidato Vernot aseguró sobre Transmilenio que “no es un servicio público sino privado, son 9 propietarios. Hacen un gran negocio y los ciudadanos no tenemos acceso a un servicio público”

“La ciudad tiene que invertir entre 3 mil 5 mil millones de dólares para hacer 6 nuevas troncales y modernizarlos. El transporte público tiene que ser subsidiado”, añadió.

Al preguntársele sobre la cultura ciudadana indicó que, “el mundo ha cambiad desde que Mockus fue alcalde: el internet, las redes” y explicó que hay que usarlas para hacer llegar el mensaje muy fuerte.

“El tema del metro es una mentira nacional promovida por el presidente y el alcalde, porque ellos quieren elegir el sexto alcalde que promete el metro. No tenemos el dinero. Colombia está pasando por la peor época económica desde hace décadas”, dice.

Sobre Uber explicó que “Yo soy abogado de propiedad industrial y propiedad intelectual, el tema de Uber es una patente americana y por lo tanto es parte del TLC. Es decir, está protegida por la ley colombiana solo por el hecho de existir en los EE. UU., entonces todo el debate de si se aprueba o no a Uber es otra mentira”.

En cuanto a seguridad en las zonas de los colegios, el aspirante a la Alcaldía de Bogotá habló de la importancia de combatir la corrupción en instituciones como la Policía. “Todos saben que el microtráfico, las bandas, el gancho, están aliados con la Policía. Le tenemos que meter el diente al tema de la corrupción, tenemos que llenar la ciudad de cámaras, necesitamos 80 mil, y cambiar las luces por LED y conectar estas cámaras a un centro de control que no sea manejado por las autoridades públicas sino por profesionales privados que le den garantías a la ciudadanía”.

Y expuso además que, “En los colegios hay una impunidad y la policía no actúa porque hay alianzas non sanctas. El ciudadano se tiene que defender. Hay que darles herramientas”.

En el tema de los vendedores ambulantes planteó lo siguiente: “Esta gente ha sido desplazada de su terruño, están detrás del sustento muchos de ellos porque no consiguen empleo. ¿Los vamos a sacar a la fuerza? Yo propongo el modelo europeo, las capitales tienen un centro peatonal. Yo propongo cerrar algunos sectores de la ciudad en diferentes localidades, replantear actividad de ellos y ayudarles a que se organicen”.

“Yo no estoy de acuerdo con los toros y en la medida de los posible no habrán corrida de toros. Pero también he dicho que esto lo han vuelto un tema político. Mi pregunta es, las 30 y 50 mil reses que se matan todos los días en Bogotá y municipios aledaños, ¿alguien está preocupado por la forma cruel en como son sacrificadas?, ¿con la venta de animales exóticos?, ¿de maltrato a los animales? Hay mucha hipocresía en este tema”.

“Podemos tener de 12 a 20 mil habitantes de la calle. ¿No está esta gente teniendo una vida de indignidad y de maltrato mucho peor que el de los animales? ¿Por qué estamos tan preocupados por los animales y no por ellos?, agregó.

Sobre subsidios aseguró que, “en distintos sectores, le invierten a la gente menos favorecida pero no sale de la pobreza. Si ellos no son productivos el Estado se quiebra y ellos no salen de la pobreza. Eso ha sido un error de la izquierda”.