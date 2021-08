Nadie tiene un rayo homosexualizador: Alberto Linero tras episodio de drag queen y niños en Medellín

Luego de que se desatara toda una polémica por niños que interactuaron con una artista drag queen en un evento de la Alcaldía de Medellín , Alberto Linero, panelista de BLU Radio , hizo una reflexión sobre la orientación sexual y la manera en la que los menores la deben explorar.

En un editorial, Alberto Linero manifestó que ese tipo de ocasiones son perfectas para que los más pequeños descubran qué es la diversidad sexual, de la mano del respeto y el acompañamiento de sus padres o tutores.

“Creo que la situación es una buena oportunidad para que la sociedad discuta sobre la necesidad de que los niños entiendan la diversidad sexual, sin temores, con la prudencia y la claridad necesaria. Creo que nosotros los mayores somos muy ignorantes frente a este tema, creo que tenemos prejuicios nacidos en nuestra construcción moral y religiosa, que valen la pena cuestionar y deconstruir”, manifestó Linero.

El panelista no comparte que todavía haya personas que crean que las orientaciones sexuales se transmitan con la mera interacción entre personas.

“Entiendo la reacción, porque es fruto de una visión de la vida y de la sexualidad en la que se cree que las inclinaciones sexuales son contagiosas, pero no la comparto. Estoy convencido que necesitamos construir un mundo en el que todos quepamos y tengamos las mismas posibilidades de relación”, expuso.

Además, indicó que los mayores ejemplos de los menores son sus padres.

“Los niños necesitan contextos sanos, nacidos en el amor, en el respeto, en el afecto y en la presencia real y activa de sus figuras de respeto y autoridad. Esa es la manera de propiciar el ambiente que ellos requieren para realizarse. La principal influencia de los hijos son sus padres o aquellos mayores que se conectan emocionalmente con ellos y los acompañan en su proceso de crecimiento.

Alberto Linero concluyó su editorial indicando que nadie es superior por sus genitales, predilecciones u orientación sexual. Además, que nadie tiene un rayo para homosexualizar personas.

“Soy heterosexual, pero no por ello me creo mejor que nadie. Son mis acciones diarias las que me definen. Afortunadamente las generaciones de hoy son más abiertas a la diversidad y no tienen esos miedos interiores ante el diferente, que a nosotros los mayores nos enseñaron. Tengan claro que nadie tiene un rayo homosexualizador”, agregó.