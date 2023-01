“Nadie va a prohibir la Bienestarina”: presidente Gustavo Petro responde a críticas

Ante las críticas que recibió en las últimas horas al señalar que es un grave error que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) suministre Bienestarina que es hecha con insumos importados, el presidente Gustavo Petro hizo algunas precisiones.

La polémica la prendió el presidente Gustavo Petro cuando habló del futuro de la Bienestarina en Colombia.

“La alimentación de una región no puede depender de las importaciones. Cuando el ICBF entrega Bienestarina, está cometiendo un grave error porque la Bienestarina es productos importados al por mayor. Ellos lo hacen, lo combinan en fábricas, hay un contratista para eso y reparten a los niños donde no se la roban. Pues no, porque, para lograr que los niños estén nutridos, lo que tenemos que lograr es que el territorio produzca la comida suficiente, el mismo territorio donde viven los niños, con la comida que se puede producir en ese territorio, y no importarla”, dijo el mandatario el pasado martes, 27 de diciembre de 2022.

Esta declaración generó de inmediato una polémica sobre el alcance que tendría pensar en suspender la Bienestarina. Uno de ellos fue su contradictor político Federico Gutiérrez, quien en un trino dijo que el presidente sería responsable de más desnutrición infantil.

“Parece una inocentada para los niños más vulnerables de Colombia, que el presidente Gustavo Petro prohíba la distribución de Bienestarina para su alimentación. Muy grave. Será el responsable de más desnutrición infantil. Dogmatismo en su máxima expresión. Ojalá lo reconsidere”, escribió Federico Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

Parece una inocentada para los niños más vulnerables de Colombia, que el Presidente @petrogustavo prohiba la distribución de Bienestarina para su alimentación. Muy grave. Será el responsable de más desnutrición infantil.

Dogmatismo en su máxima expresión.

Ojalá lo reconsidere. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 28, 2022

El mandatario Gustavo Petro respondió con una precisión sobre su posición frente a la Bienestarina. También a través de Twitter, aseguró que “nadie va a prohibir la Bienestarina, solo se debe producir con alimentos colombianos”.

“¿Sabe por qué? Porque aumenta la riqueza nacional y se logra soberanía alimentaria: el camino más eficaz para acabar la desnutrición”, sostuvo el jefe de Estado.

Pero, además, el presidente hizo una extensa defensa de su posición sobre la necesidad de la producción alimenticia nacional para enfrentar el problema de la desnutrición y el derecho de todas las personas a la alimentació.

En ese sentido, se refirió a nuevas estrategias de atención a la niñez en primera infancia, como adecuar espacios en las universidades públicas y privadas para atender allí a hijos de estudiantes y funcionarios.

Hermano Fico deje de decir mentiras así sea un día. Nadie va a prohibir la bienestarina, solo que se debe producir con alimentos colombianos. ¿Sabe por qué?



Porque aumenta la riqueza nacional y se logra soberanía alimentaria: el camino más eficaz para acabar la desnutrición https://t.co/DDuHYmLzXN — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 29, 2022

Cuestionamiento de productores

Entre tanto, la propuesta del presidente Petro de producir local para reducir costos de la Bienestarina ha sido cuestionada por quienes producen en los campos.

La Bienestarina se produce en Colombia en dos plantas que pertenecen al ICBF, una se ubica en Cartago, Valle del Cauca, y la otra está en Atlántico. Aunque se produce nacionalmente, algunos de sus 19 ingredientes, los tres principales -trigo, soya y maíz- son mayormente importados.

“No es posible cultivar trigo en Colombia para tener grandes volúmenes que sirvan para el sector de alimentación humana, porque el trigo debe tener determinadas condiciones”, dijo Pilar Ortiz, directora de la Cámara de Molineros de Trigo de la Andi (Asociación Nacional de Industriales).

En Colombia, en promedio, al año se producen 70.000 toneladas de trigo y se importa más de 1.900.000 toneladas del mismo y volver a retomar estos cultivos significa evaluar puntos críticos como semillas, productividad de las tierras y capacidad.

“Nunca daría los rendimientos que necesitamos ni la calidad para el sector de alimentación humana, necesita condiciones de países que tienen estaciones”, apuntó Ortiz.