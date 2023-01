Nala, la perra antiexplosivos que dio su vida para salvar a sus compañeros de un campo minado

La canina, que llevaba cuatro años al servicio de la fuerza pública, patrullaba el sector de Brisas del Mataje, Tumaco, cuando activó una mina.

Nala, una perra de raza labrador de la división antiexplosivos de la Policía dio su último servicio a la patria en la tarde de este viernes. Ella patrullaba junto a su guía, el patrullero Juan Carlos Campos, en una vereda en Tumaco cuando activó un artefacto explosivo.

"Cuando sonó la onda, ella cayó en la parte derecha, yo caí en la parte izquierda. Ella empezó a chillar, a llamarme, porque a ella no le faltaba sino hablar. Yo me iba a meter a otra parte que no podía porque también estaba minado. Gracias a Dios los compañeros no me dejaron porque estaba desesperado", declaró el uniformado Campos, afectado por la muerte de su compañera de cuatro patas.

Aunque fue una dura explosión, Nala no murió de inmediato. El can luchó por varias horas hasta que la gravedad de sus heridas le ganaron la batalla. “Parece como de mentiras, anoche. Yo, lloré mucho, vi un compañero el día anterior mutilado, ella llegó y mi familia…”, dijo el patrullero antes de romper en un intenso llanto.

A pesar de la tristeza, Campos y su equipo reconocen que, si no fuera por Nala, la tragedia hubiera sido mucho mayor: "y donde ella pase y no la active estuviéramos contando más de 10 compañeros heridos o mutilados".

"Sé que era una perrita, para mí significó mucho, pero podía haber sido un ser humano y les pido a la gente que pone eso que ya no más por favor, y en nombre de Nala los perdono", concluyó el que fue por cuatro años el compañero de esta heroína canina.

