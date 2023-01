Nariño le responde a senador uribista que criticó años viejos que se burlaban de Duque

“Queda claro que no conoce el departamento”, le dijo el gobernador Camilo Romero a Carlos Felipe Mejía y le pidió respetar el Carnaval de Negros y Blancos.

"En lugar de hacer una crítica sin conocer la esencia del carnaval, vengamos, vivámoslo y después de vivirlo entenderemos por qué se hace de esta manera", le respondió por su parte Pedro Vicente Obando, alcalde de Pasto.

Y es que, en días pasados, el senador del Centro Democrático lamentó "que un desfile típico de una región, como el de años viejos de Pasto, lo hayan convertido en una muestra de odio y calumnias contra un Gobierno que lleva pocos días y que está tratando con todas sus fuerzas de recuperar al país del desastre y corrupción que nos dejó Santos".



Lamentable que un desfile típico de una región,como el de años viejos en Pasto, lo hayan convertido en una muestra de odio y calumnias contra un Gbno que lleva pocos días y que está tratando con todas sus fuerzas de recuperar al país del desastre y corrupción que nos dejó Santos. — Senador Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) January 2, 2019

El senador se refería a los años viejos que desfilaron por las calles de Pasto el 31 de diciembre y que representaron de manera burlesca al presidente Iván Duque.

"Desafortunados los comentarios del senador que no conozco, pero que sin duda queda claro él no conoce el departamento de Nariño. Así es que lo que hemos dicho con tranquilidad, el Carnaval (de Negros y Blancos) se respeta, este sur se respeta", contestó el gobernador Camilo Romero frente al comentario de Mejía.

El alcalde de Pasto recalcó que la fiesta "es picardía, es ironía, es sarcasmo y esa es la tradición de nuestro carnaval, que no es una excepción este año".

Por su parte, la directora de Cultura de Nariño, Gloria Garzón, subrayó "que quienes hacen los años viejos no son las instituciones, no son los líderes de opinión, sino es la ciudadanía, son las organizaciones sociales, los líderes barriales y recogen un sentir comunitario".

Los pastusos piden más respeto por el Carnaval de Negros y Blancos, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad.