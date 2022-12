Narra su odisea la mujer que sobrevivió con su bebé tras accidente aéreo

María Nelly Murillo, la mujer de 18 años, que sobrevivió con su hijo de brazos a un accidente aéreo ocurrido en las selvas del Chocó, el pasado sábado , narró su dramática historia.

Cansada y con múltiples quemaduras de segundo grado en su cuerpo, la mujer considerada una heroína, afirmó que, tras el accidente, en medio de la confusión, salió de la aeronave con su hijo en brazos para comprobar que seguían vivos.

“Grité mucho y no me escuchaban. Entonces bajé a un río a tomar agua y después caminé pero no podía pasar. Así que decidí subir a un punto alto y me trepé con el niño. Allí había un palo grande y me quedé dormida con él. De tanto gritar me rescataron”, narró María Nelly Murillo, quien añadió que “cuando llovía me levantaba y cogía agua de unas hojas que tenían y alimentaba a mi hijo”.

Entre los límites de los ríos Suruco, en la cordillera del Alto Baudó, a cuatro kilómetros de la comunidad indígena de Campo Bonito, fue hallada María Nelly y su hijo.

Por su parte, Acisclo Rentería, uno de los socorristas que atendió el caso, manifestó que “como tengo experiencia en rastrear huellas, pude seguir el rastro de cuando ella sale a la quebrada. Entonces ella gritó ‘¡auxilio, auxilio!’, y yo me acerqué, pasé una palizada y la vi a ella. Entones la abracé”.

Ya en la ciudad de Quibdó, la mujer y su hijo, trasladados en helicóptero por la Fuerza Aérea, fueron ingresados al Hospital San Francisco de Asís, donde determinaron que el niño estaba fuera de peligro.

La médica general del centro médico, Aileen Cuesta, afirmó que “la paciente en el día de hoy amaneció en muy buenas condiciones. Se encuentra estable. Ya ha mejorado en los signos de infección que tenía ayer. En cuanto a las quemaduras vamos a darle un tercer nivel por cirugía plástica y en ortopedia estamos con tratamiento antibiótico”, manifestó la médica, quien añadió que la mujer fue trasladada al Hospital San Vicente de Paul de Medellín.

Así mismo, el bebé continúa en observación y su estado, según los médicos, es bueno.

Así fue el accidente

La odisea de María Nelly Murillo y su pequeño hijo Junior Stewar Moreno, de ocho meses, comenzó el sábado pasado cuando abordaron un avión en el municipio de Nuquí con destino a Quibdó. Ellos y el piloto, quien murió en el accidente, eran los únicos ocupantes de la aeronave.

Cuando la avioneta, un Cessna 303 con matrícula HK-4677 se aproximaba a la capital chocoana, se accidentó en las selvas del Alto Baudó.

Horas después, un grupo de socorristas llegó al lugar y encontró el cuerpo del piloto, pero no había rastros de la joven de 18 años ni de su hijo.

Entonces, la Fuerza Aérea colombiana y la Cruz Roja iniciaron la búsqueda en una zona selvática de difícil acceso, rescate que duró cuatro días. Algunos rastros hallados en el aparato, como un machete y varios cocos, hicieron pensar a los socorristas que la mujer y su hijo estaban vivos.

Con el paso de los días los rescatistas encontraron nuevas pistas de María Nelly Murillo, pero su paradero era un misterio. Por eso comenzaron a enviar mensajes desde un helicóptero y a través de un parlante para animarla.

Ayer, cuando los encargados de la búsqueda sentían que el tiempo se estaba agotando, ocurrió el milagro. María Nelly Murillo y su bebé fueron hallados con vida.

¿Cómo se salvaron?

La doctora Fernanda Hernández explica cómo el agua de coco y la leche materna fueron factores determinantes para la supervivencia de la madre y el niño, respectivamente.