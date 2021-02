Naufragio en Tumaco: sobreviviente relata cómo su hermana y su sobrina se hundían en el agua

“Una sobrina mía me decía: 'tía, ayudé a mi mami'. Yo no podía y mi hermana se acercó a mí porque la caneca estaba llenándose de agua. Yo la alcancé y se hundió . Luego ella me dice: 'nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar'”. Ese es el crudo testimonio de una mujer que iba en una de las dos embarcaciones que naufragaron hacia las 3 de la tarde del día sábado en Tumaco , Nariño, en el sur de Colombia.

La Alcaldesa de #Tumaco en el Muelle Turístico reunida con los familiares de las víctimas mortales del naufragio ocurrido ayer sábado 30 de enero en la ruta que de Tumaco conduce a San José del Guayabo a quienes de manera directa expresa su solidaridad y apoyo desde el Distrito. pic.twitter.com/CUbaoxyCxQ — Emilsen Alcaldesa (@EmilsenAlcalde1) January 31, 2021

Cerca de 50 personas zarparon del puerto, rumbo a la vereda San José del Guayabo, ubicada en el río Mejicano, y momentos después, las canoas fueron hundidas por las olas, 35 de los náufragos fueron rescatados con vida.

“De pronto la canoa iba con mucha gente y sin protección, no tenían salvavidas, pero la mar demasiada dura, la gente como es acostumbrada a llevar sus cargas”, contó Liodys Angulo, el representante legal del consejo comunitario Recuerdo de los Ancestros.

Un equipo interinstitucional fue conformado para continuar la búsqueda de un número sin determinar de desaparecidos.

"Tenemos dispuestas tres unidades de reacción rápida, de la sección de guardacostas, igualmente elementos de combate fluvial del batallón número 40 de Tumaco y también tenemos una unidad, aérea, y el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea que hace parte de la Fuerza de Tarea Hércules, adelantando patrones de búsqueda tanto marítimos como aéreos”, dijo Francisco Cubides, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico.

La alcaldesa de Tumaco, Emilsen Angulo, anunció: “Estamos ya con el comité distrital de gestión de riesgo, primero para apoyar a esa familias que lamentablemente han perdido la vida”.

Autoridades llamaron la atención al sector marítimo y fluvial para que se haga uso de las medidas de seguridad, como el chaleco salvavidas.