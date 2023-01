“Necesitamos ayuda, no tenemos agua”: habitantes de Tumaco tras atentado a oleoducto Trasandino

La arremetida, que no ha sido atribuida a ningún grupo armado, ocurrió el sábado en el sector conocido como La Guayacana, zona rural del municipio.

Este es el tercer atentado al oleoducto en este mes. La mancha negra de petróleo se ha extendido rápidamente por el río Caunapí.

"Necesitamos ayuda, no tenemos agua para tomar. El ganado que tenemos a la orilla del río en toda la región se va a morir”, aseguró Aída Moreno, afectada.

Los habitantes de la región piden a las autoridades atender esta emergencia ambiental de inmediato.

“Necesitamos que el Gobierno venga y mire el desastre que nosotros tenemos", dijo Edison Cabezas, habitante de la zona.

La situación es tan grave que las autoridades ambientales citaron a una reunión urgente en la Alcaldía de Tumaco, ya que ceca de 3 mil personas podrían resultar perjudicadas por el crudo.

"Esto afecta a 1.200 personas en el río Caunapí, pero si llega al río Rosario podría afectar a más de 2.500 familias”, aseguró Jhon Jairo Preciado, alcalde (e) de Tumaco.

Por su parte, el director de Gestión de Riesgo de Desastres de Nariño, Carlos Andrés Bravo, garantizó que el agua potable ya se está entregando.

“Ya hay distribución de agua en tres carrotanques, tanto de la empresa como de los Bomberos de la zona”, aseguró Bravo.

En la cumbre extraordinaria ambiental también pidieron un aumento de la presencia de Ejército para garantizar la seguridad en la zona del atentado.

