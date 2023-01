“Necesito pagar por mis errores”: se entregó implicado en asesinato de niño en Montería

Samuel Vertel, de cinco años, recibió un disparo en medio de un atraco el pasado lunes. Leonardo Avilés, miembro de la banda, no pudo con la culpa.

Avilés se entregó a las autoridades y confesó su participación en los hechos. Otra persona también fue capturada.

“Siento que lo que cometí no es justo y necesito pagar por mis errores, pero también quiero que quede claro que no fue mi intención hacerle daño a ese niño. Nunca pensé hacerle daño, porque no se lo he hecho nadie, yo tengo mis hijos también”, aseguró el hombre.

En una audiencia que se cumplió en el Palacio de Justicia de Montería, un juez legalizó la captura de dos detenidos. La Fiscalía les imputó los delitos de porte ilegal de armas, hurto calificado y homicidio agravado.

“Estamos aportando toda la información con nuestro laboratorio móvil de criminalística; cuando se arrojen resultados sabremos cuántos fueron y cuál de estos le causó la muerte al menor”, señaló el coronel Fredy Correa, comandante de la Policía de Montería.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 15 millones por información de otros implicados en los hechos.

La comunidad convocó a una marcha en protesta por la violencia en contra de los menores de edad.

