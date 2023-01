Negarse a llevar heroína de esta banda era una pena de muerte para humildes campesinos

Víctimas debían sacar la droga de Cauca y Nariño hasta Ipiales, y de ahí caminar por trochas a Ecuador. Allí estaba la líder del grupo, alias ‘Verónica’.

‘Evelio’, jefe de la banda en Colombia, no tenía contemplación con los jóvenes y ancianos a los que obligaban a transportar la heroína.

Publicidad

“Amenazó a mi hermano de que lo iba a matar porque yo no me iba con él. Y lo encontraron muerto por allá, yo no aguanté y fui a la Policía y le conté todo”, relató una de las víctimas de la banda que enviaba la droga a Estados Unidos y Europa.

Su testimonio fue clave para desmantelar la banda, que, según el general Fabián Cárdenas, director de la Policía Antinarcóticos, “tenía una alianza con el frente Comuneros del Sur del ELN que proveían la seguridad y facilitaban el transporte y comercialización de la misma”.

Once personas fueron capturadas en el operativo.

Según el informe del Gobierno nacional, cerca de 15 mil jóvenes entre los 18 y 25 años consume heroína en Medellín, Cali, Pereira, Cúcuta, Armenia y Bogotá.

Publicidad

En contexto: