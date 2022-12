¿Negligencia médica? Padres piden aclarar extraña muerte de bebé en hospital de Barranquilla

Dicen que le intentaron tratar un absceso con antibiótico y, al no poder, hicieron una intervención quirúrgica de la que no pudo recuperarse.

El niño de 13 meses jugaba en casa de sus padres, en el barrio Villate, suroccidente de Barranquilla cuando de repente se cayó.

Fue llevado al hospital y allí, según Stefanny Ramírez, la madre del pequeño, decidieron intervenirlo quirúrgicamente con un drenaje.

“Nunca volvió a recuperar su estado neurológico normal. A los 3 días me lo declaran en muerte vegetal y al otro día fallece por un paro cardíaco”, asegura Ramírez.

El padre del pequeño, sargento del Ejército Manuel Vanegas, dice que no entiende qué pasó con su hijo y “lo único que quiero es que se esclarezcan los hechos y que esto no quede impune”.

La clínica que atendió al niño emitió un comunicado de prensa en donde dice que el paciente presentó en su evolución una “falla hepática aguda y que se encuentran en proceso de análisis e investigación de lo sucedido”.

Además, aclaran que el niño recibió toda la atención médica necesaria.