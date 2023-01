¿Negocio con el hambre? Dinero de la corrupción en Venezuela estaría llegando a Colombia

A la UIAF le llamó la atención millonarios pagos a empresas colombianas por productos y servicios del sistema de distribución de alimentos del gobierno vecino.

“¿Por qué consideramos que hay un posible caso de corrupción? porque hay una presencia de un gran número de sociedades, porque hay una estructura de costos que no es la racional y porque adicionalmente los recursos se mueven entre diferentes países incluyendo paraísos fiscales”, dice Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiera, UIAF.

La investigación apunta también a que los alimentos que se negocian a través de este sistema no están llegando a sus destinatarios y que los sobrecostos pagados por ellos se quedan en manos de empresas particulares colombianas.

Se trata de varios millones de dólares por raciones de alimento que en la mayoría de ocasiones no llegan a las familias necesitadas y que se estarían quedando en Colombia y en manos de empresas privadas o particulares.

“Lo que haríamos con la estrategia es frenar que esos recursos se queden en distintas jurisdicciones y en bolsillos privados en detrimento de las personas que realmente necesitan esos alimentos”, señala el experto.

La UIAF también descubrió que la red de corrupción involucraría varias empresas con subcontrataciones en diferentes países, como Panamá, México, Estados Unidos y Colombia y se espera que sean más.

Se espera que después de la próxima reunión se conozcan los nombres de los funcionarios venezolanos involucrados en esta red de corrupción, así como las personas en Colombia que se estarían quedando con estos recursos.