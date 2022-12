“Negro, chocoano y brujo”: habla empleado discriminado en embajada británica

Moreno trabajaba en la oficina de visas de la embajada del Reino Unido hasta que fue despedido por supuestamente atemorizar con sus prácticas ancestrales de brujería y santería.

Asegura que fue llamado a una investigación interna en donde, dice, satanizaron su cultura.

El caso llegó a la Corte Constitucional en la ponencia de la magistrada Gloria Ortiz y allí se determinó que existía un caso de discriminación.

+La Corte concluyó que "la Embajada incurrió en actuaciones discriminatorias en contra del demandante, no sólo al acusarlo de hechos en relación con los cuales no tenían pruebas, y que estaban relacionados con su identidad étnica y sus convicciones religiosas”.

Dicha embajada dijo no tener respuesta frente al caso.