Néstor Humberto Martínez admite que conoció de irregularidades en Odebrecht antes de ser fiscal

El fiscal general habló sobre las revelaciones hechas por Jorge Pizano relacionadas con inconsistencias en contratos de la Ruta del Sol II.

Néstor Humberto Martínez está en el ojo del huracán desde que el pasado lunes Noticias Uno diera a conocer a la opinión pública el testimonio del fallecido Jorge Enrique Pizano, controller del consorcio de la Ruta del Sol II, en el que afirmaba que el ahora fiscal conocía de las irregularidades en la contratación realizadas por Odebrecht cuando este era representante legal de Corficolombiana, empresa de Luis Carlos Sarmiento Angulo y participe del consorcio.

Sobre estas revelaciones, Martínez Neira aseguró que nunca recibió una denuncia formal por parte de Pizano, sino que este le comentó, como amigo, algunas irregularidades que había encontrado, pero que nunca se habló formalmente de actos de corrupción.

“Yo le pregunté a Jorge Enrique si eran coimas, sí o no. Y él me dijo que no tenía certeza. Es decir que él no sabía si era un delito de corrupción”, afirmó Martínez.

De igual manera, agregó que los hallazgos del controller evidenciaron un proceso de contratación sin fundamentos, pero que no se realizó la denuncia puesto que “nunca se supo el destino de esos dineros. Uno no puede denunciar sin saber a quién iba dirigido aquello”. Además, se escudó en que “los particulares no están obligados a denunciar”.

Frente al cuestionamiento de por qué no reveló lo que sabía sobre las irregularidades de contratación cometidas por la multinacional brasileña cuando llegó a la Fiscalía, el funcionario comentó que en el momento de su posesión “Odebrecht no existía en la agenda nacional”.

Sin embargo, recalcó que apenas las investigaciones llegaron a su despacho, debido a las negociaciones de unos principios de oportunidad, este se declaró impedido puesto que había estado relacionado con dichos temas cuando se desempañaba como abogado de la firma de Sarmiento Angulo.

“Como abogado conozco de los contratos de 33.000 millones”

El fiscal general reconoció que tuvo conocimiento como representante legal de Corficolombiana de algunas inconsistencias cometidas por Odebrecht en contratos por más de 33.000 millones pesos, pero que no pudo denunciarlas por el secreto profesional.

“Yo no puedo hacer referencia a mi ejercicio profesional. Como amigo llevé la información, pero después como abogado me piden que haga una negociación en la que conozco los contratos irregulares por los que hay la devolución de 33.000 millones”, declaró la cabeza del ente acusador.

No obstante, hizo la salvedad de que no conocía “ningún delito”, tan solo irregularidades e inconsistencias que podían ser tanto robos dentro de la misma compañía como coimas al gobierno nacional, a gobiernos extranjeros o pagos a grupos paramilitares.

“Ningún delito conocía yo. Nadie sabía a dónde iban a parar los dineros, solo la Fiscalía determinó ese destino”, concluyó sobre este asunto.

“Jorge Enrique Pizano para la Fiscalía era muy importante”

Sobre las aseveraciones de que el testimonio de Jorge Enrique Pizano fue ignorado por la Fiscalía, Néstor Humberto aseguró que era del todo falso: “Los contratos suministrados por Pizano tienen a todas las personas presas. ¿Cuándo se necesita el testimonio de Pizano? Pues en el juicio y este no ha llegado todavía”.

Además, negó que él estuviera organizando una persecución en contra de este: “Al doctor Pizano lo estaban investigando desde 2013 cuando yo no había llegado a la Fiscalía. Se ha dicho otra mentira y es que se había cerrado la investigación y yo la mandé reabrir. Eso es mentira, lo ha certificado el fiscal del caso”.

“Esta Fiscalía descubrió coimas por más de 32 millones de dólares”

Frente al posible choque de intereses por haber participado en la asesoría legal de la Ruta del Sol II y su cargo como cabeza del ente acusador, el fiscal Martínez recalcó que se había declarado impedido y que, aun así, se habían realizado importantes avances dentro de las investigaciones: “Esta Fiscalía, donde no hay el ‘tapen, tapen’, descubrió coimas por más de 32 millones de dólares”.

Añadiendo que: “Esta investigación no ha terminado. Salieron dos contratos nuevos que me dicen los fiscales que no estaban incluidos en la lista de contratos investigados”.

De igual manera, aprovechó para rechazar las acusaciones de que sus impedimentos han condicionado importantes investigaciones: “Aquí hay 2.180.000 casos y solo me he declarado impedido en dos, en más de dos años de actuación. En los casos de Odebrecht y en el caso del señor Mattos. La Fiscalía no es Odebrecht. La Fiscalía es el robo a la salud, es Reficar y son todas las imputaciones que hemos hecho en el régimen de contratación regional”.

“Se ha montado una conspiración contra el fiscal”

Por último, el exministro de la presidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos realizó un grave señalamiento al decir que los testimonios dados por Pizano a Noticias Uno hacían parte una gran trama de descredito en contra de él.

“Se ha montado una conspiración contra el fiscal, porque el fiscal incomoda a esas personas que fueron clientes míos o compañeros de trabajo porque yo no soy una persona que me entrego a los intereses de ellos en privado y mucho menos en público”, reveló Martínez Neira, quien agregó: “Exclientes míos han estado contratando exfuncionarios de la DEA y exfiscales de los Estados Unidos para desacreditar la labor de la Fiscalía”.

Frente a esta supuesta conspiración, el Fiscal concluyó: “Yo llegué a la Fiscalía a servir y no para que encuentren algo que es indebido. Tengo la integridad y por eso le doy la cara al país para seguir avanzando en la lucha contra el delito”.

