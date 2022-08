Néstor Humberto Martínez responde a Comisión de la Verdad sobre supuesto “entrampamiento” a Santrich

El exfiscal general Néstor Humberto Martínez envió una carta al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de Verdad , sobre un aparte del informe final en el que se señala que la Fiscalía General participó en un “entrampamiento” al entonces exguerrillero de las FARC Jesús Santrich.

Según el texto, la Fiscalía y la DEA se aliaron para inducir a Jesús Santrich a negociar 5 kilos de cocaína en 2017, en pleno proceso de dejación de armas. Esta droga habría provenido de la misma Fiscalía, recalcan.

Estos hechos, dice el informe, habían precipitado que Jesús Santrich abandonara definitivamente el proceso de paz.

Néstor Humberto Martínez ha replicado al documento señalando que lo contenido allí no es cierto y aseguró: “Mucho lamento que la versión citada por la Comisión de la Verdad (CV) no hubiese sido contrastada con el suscrito, a pesar de que, según lo afirma, ´entrevistó a más de 30 personas’”.

Para dirimir la controversia, propuso un tribunal de honor “para que, con base en las pruebas que le aportemos y el testimonio de los protagonistas del delito en cuestión –hoy extraditados y en juicio en los Estados Unidos–, para lo cual estoy seguro podemos contar con el apoyo de las autoridades americanas, se le ofrezca un veredicto definitivo al país, para que se sepa, de una vez por todas, a quién le asiste la razón y si la cocaína negociada, que dio lugar a la solicitud de extradición de Santrich, provenía o no de la Fiscalía”.

Durante la entrega del informe de la Comisión de la Verdad a Bogotá, el padre De Roux le respondió.

“No he leído todavía la carta del fiscal, la tengo justamente en mi WhatsApp y nosotros, quiero decirlo francamente, la Comisión de la verdad no es juez de nadie, nosotros presentamos análisis pero nosotros no podemos condenar a nadie ni referir a nadie como culpable, ese no es el propósito nuestro, no somos una entidad judicial”, dijo De Roux.