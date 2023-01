Néstor Humberto Martínez sabía sobre irregularidades de Odebrecht desde 2015, reveló testigo clave

Audios revelados a Noticias Uno por Jorge Enrique Pizano, entonces auditor del contrato de la Ruta del Sol, probarían que el ahora fiscal estaba enterado.

Pizano, quien falleció el pasado jueves en Colombia, descubrió inconsistencias en ese negocio y así, supuestamente, se lo informó a sus superiores de Corficolombiana, socia de Odebrecht en la Ruta del Sol.

En una entrevista con Noticias Uno, grabada en agosto pasado y publicada solo hasta ahora por petición de Pizano, este aseguró que en agosto de 2015 le dio a conocer esos hallazgos al abogado de dicho grupo empresarial, Néstor Humberto Martínez, actualmente fiscal general de la Nación.

Esto le dijo al noticiero: “Presenté los informes a quien me designó como controller, no solamente le informé, sino que existen las evidencias de los correos. Aquí es evidencias claras y concretas”.

Según su testimonio, desde hace tres años tanto Martínez como el empresario Luis Carlos Sarmiento Ángulo, dueño de la firma Corficolombiana, supieron de cuentas que no cuadraban en el consorcio Ruta del Sol.

Al ser preguntado si Néstor Humberto Martínez tenía conocimiento de las irregularidades, Pizano respondió que sí, así como Sarmiento Angulo.

Antes de morir, el testigo estelar del caso Odebrecht confió a Noticias Uno el audio de agosto de 2015 de su reunión privada con Néstor Humberto Martínez.

Allí, tras las revelaciones de Pizano, el ahora fiscal general concluyó refiriéndose a Odebrecht: “son unos pícaros, marica, entonces se putió esta compañía, se putió, hermano”.

Y añadió: “como usted fue el que ganó la pelea al final, la pelea con los hijueputas estos de Odebrecht, entonces ahora estamos en el problema que no sabemos en qué estamos metidos, no sabemos si es que les están dando plata a los paramilitares, si hay corrupción, se la están robando ellos de hijueputas ladrones. Venga le digo la hipótesis que estamos trabajando: no sabemos si estos hijueputas están pagando coimas desde aquí para gobiernos extranjeros y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano”.

El propio Pizano le relató al abogado Martínez que había encontrado contratos pagados por la concesionaria sobre los que nadie le dio explicación

“Unos contratos chimbos. Eso sin contar $37 mil millones que hay en la otra firma que es Consol”, dijo el testigo en una conversación que continuó así:

Néstor Humberto Martínez: ¿Estas son coimas, sí o no? Diga como es cierto, ¿sí o no?

Jorge Pizano: Pues hombre, no tengo certeza

Néstor Humberto Martínez: Ya usted se metió en esto y el único guevón que va a terminar es usted, hijueputa.

Al final, el auditor le preguntó a Martínez qué ruta debía tomar para manejar estos hallazgos.

Martínez le respondió: “Cualquier cosa avisa, ¿no? Y entre los dos tranquilo, discreción total”.

No obstante, en realidad las cosas se manejaron internamente. Tanto Corficolombiana como Odebrecht firmaron un acuerdo para no demandarse mutuamente y hasta ahí llegaron los hallazgos de Pizano, quien falleció el jueves de la semana pasada por cuenta de un cáncer terminal contra el que batalló los últimos tres años.

Una tragedia que se suma a la súbita muerte de su hijo en las últimas horas, en hechos por aclarar, cuando regresó a Colombia del extranjero para asistir al funeral de su padre.

“Vieja relación de amistad”

Ante las revelaciones de Noticias Uno, el fiscal general Néstor Humberto Martínez dio explicaciones a través de un comunicado. Entre otras cosas, entregó detalles de la forma como, según él, se desarrolló la reunión.

Señaló que la conversación grabada en el 2015 se dio entre amigos y no para ocultar la gravedad de los hechos.

"Le pregunté al doctor Pizano si podía asumirse que se trataba de 'coimas', a lo cual me contestó: 'Hombre, pues no tengo certeza'; de hecho, una de las hipótesis que contemplaba Jorge Enrique Pizano era que se trataba de pagos a 'paramilitares'”, sostuvo el fiscal en el comunicado.

Martínez explicó que esa charla se presentó cuando fungía como apoderado de Corficolombiana, empresa de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y no como fiscal general.

Afirmó que Pizano acudió a su oficina para "hacerle llegar al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo el resultado de unas investigaciones sobre contratos del consorcio Ruta del Sol".

En la conversación, grabada en la oficina privada de Martinez, el testigo le pidió poner en conocimiento de los dueños del consorcio la situación.

"De manera inmediata el doctor Sarmiento Angulo recibió de mis manos toda la investigación", asegura uno de los apartes del texto firmado por Néstor Humberto Martínez en las últimas horas.

Agregó que, con base en la misma, "los consorciados llegaron a un acuerdo con virtud del cual Odebrecht se obligó a reintegrar al consorcio Ruta del Sol la suma de $33.000 millones de los contratos cuestionados".

En el mismo sentido, aclaró que, gracias a la investigación de la Fiscalía, en 2017 se establecieron con certeza los pagos millonarios de la multinacional.

"El suscrito no ha actuado como fiscal en la investigación de Odebrecht. Por el contrario, me declaré impedido en la oportunidad debida y así lo aceptó la Corte Suprema de Justicia", puntualizó.

Ahora la Fiscalía, por petición de la familia Pizano, debe investigar la muerte de Jorge Pizano y su hijo Alejandro, que falleció tres días después que su padre, al parecer por una intoxicación.

