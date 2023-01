Ni el COVID-19 les dañó las bodas de oro: abuelitos celebraron con serenata y hasta cura hubo

Blanca y Guillermo, felices por sus 50 años de casados, se las ingeniaron para celebrar el amor en tiempos de coronavirus. Sucedió en Villavicencio.

La Policía les llevó serenata y el capellán de la institución apareció en la vivienda para renovar los votos matrimoniales.

Publicidad

“Todo eso ha estado muy bien. Para qué, yo me la he pasado feliz. Todos esos 50 años, me parece que eso fue ayer, he estado muy contenta, muy feliz con él”, dice Blanca Acosta.

Reconoce que no ha sido fácil: ella se dedicó al trabajo del hogar y a cuidar a sus hijos, mientras él tenía su empleo para llevar dinero a casa.

Ahora afirman que esperan llegar a las bodas de diamante y que sus tres hijos les den otros cinco nietos más.