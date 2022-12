Ni estudiantes venezolanos pudieron cruzar frontera tras cierre

A las diez de la noche en punto, hora venezolana, 9 y 30 de Colombia, miembros de la Guardia Nacional cerraron la frontera. Sobre los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, instalaron barricadas impidiendo el paso de todo tipo de vehículos.

Varios conductores que llegaron a esa hora, tuvieron que devolverse a Cúcuta. Estudiantes de la jornada nocturna procedentes del vecino país también se vieron afectados por la medida.

"Vengo de estudiar y para mi sorpresa, toca esperar acá hasta la 5 de la mañana, no podemos pasar ni teniendo los papeles de nuestro país", indicó Edward Leal, uno de los afectados por la situación.

Yorma Mateus, otra joven perjudicada declaró: "Tenaz, porque supuestamente era solo de vehículo y ahora no dejan pasar estudiantes. Me parece muy injusto", dijo.

Además las luces de los puentes fueron apagadas por los guardias venezolanos. Horas antes, los habitantes y gremios de la producción, habían rechazado el cierre fronterizo como un mecanismo para combatir el contrabando.

"Es una decisión absurda y casi que la podemos llamar ridícula porque el poblema no está ahí en este tipo de fronteras. El problema está en las trochas, entre Cúcuta y Paraguachón, Guajira. Hay 240 trochas", opinó el presidente de Asopartes, Tulio Zuluaga.

En Arauca se vivió una situación similar sobre el Puente Internacional José Antonio Páez, la Guardia Venezolana instaló barreras que impidieron el tránsito de carros y motocicletas.