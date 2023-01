Ni la justicia ordinaria ni la indígena castigarán a hombre que cazó un oso de anteojos para comerlo

Raimundo pertenece a la comunidad U’wa, la cual defiende que históricamente se ha alimentado de esos animales.

El hombre asegura que cazó al oso de anteojos, en Arauca, para dar de comer a su familia.

Andrés Prada, secretario de la Asociación de Indígenas, Ascatidar, defiende el actuar del nativo. “Mientras no haya una política de soberanía alimentaria, una política cultural y de conservación, pues yo digo que tocará que el u’wa siga comiendo oso”, advierte.

Además, dicen que el comportamiento de Raimundo se rige por una jurisdicción especial. Lo explica así el abogado Carlos Andrés Ramírez: “la Constitución del 91 determinó que eso se debía proteger: la pluralidad, (…) de pensamiento, o de religiones, o de creencias, o de razas y culturas, y lo llevó a materializarlo en el artículo 246, en el que se crea la jurisdicción especial”.

Ni el repudio de las autoridades civiles, ni la protesta de los animalistas, ni el desacuerdo de las organizaciones sociales, nada parece poder evitar que los indígenas cacen para vivir.

“Como está dentro de la reserva indígena, ellos, dentro de la norma que ellos establecen, no tienen castigo por matar esta clase de animales, entonces ellos ya fueron claros en que no van a castigar al indígena”, expresó el alcalde de Saravena, Yesid Lozano.

