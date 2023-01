Ni santería, ni rezos bastaron para evadir a las autoridades: por estos audios cayó ‘la Patrona’

Noticias Caracol tuvo acceso a una serie de grabaciones en poder de las autoridades, que fueron clave para desentramar al cartel de la evasión del IVA.

Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida con el alias de ‘la Patrona’, es señalada de liderar el cartel. La mujer contaba con más de 12 años de experiencia en temas comerciales y actividad delictiva.

Desde el año 2005 habría creado un total de 15 empresas fachada a través de las cuales, según las investigaciones, emitió facturas falsas a más de 2.000 empresas reales para evadir el IVA y el impuesto de renta. A cambio, recibía una jugosa remuneración entre el 10% y el 20% del total de las cuentas.



La Policía Fiscal y Aduanera la empezó a seguir hace poco más de un año, tiempo en el que hicieron interceptaciones telefónicas fundamentales para la investigación. En esta, alias ‘la Patrona’ habla con una sobrina, también detenida:

Katerine Contreras: Imagínese que no son 25 millones, sino son 25 millones de IVA.

Olga Díaz: Ah menos mal.

Katerine Contreras: Necesita facturas como por 110 millones, entonces hay que dividirle muy bien porque, esa vieja, usted sabe cómo jode.

Olga Díaz: Ya llevamos 13 facturas con 25 millones.

Katerine Contreras: No, pero ahorita toca subirle, toca subirle porque, imagínese, va a quedar una diaria y, como yo le dije a ella, una diaria eso queda mal... entonces toca hacerle facturas más grandes porque es mucha plata.

Las llamadas también dan cuenta de lo que intentaron hacer cuando las autoridades les siguieron la pista y los sorprendieron con una inspección el pasado 6 de agosto.

En esta conversación, ‘la Patrona’ habla con su hermana, quien fue detenida:

Olga Díaz: Hablé con doña Transito, también le llegaron allá.

Carlota Elisa Quevedo: ¿También?

Olga Díaz: ¡Ujum! O sea, me escribió, menos mal que me escribió. Yo alcancé a arreglar algo. Eso fue esa señora Adelaida.

Carlota Elisa Quevedo: Pero, Olga Lucía, venga le digo: ¿solucionable?, ¿no?

Olga Díaz: ¡Ah, sí! Pero si un violador tiene defensa, ¿por qué uno no tiene defensa?

Carlota Elisa Quevedo: Inclusive, ¿sabe yo qué estaba pensado decir, Olga? que nosotras recién tomamos esa bodega y eso estaba ahí.

Olga Díaz: No porque yo ya dije otra cosa.

Carlota Elisa Quevedo: Menos mal que Katerine logró quitar la USB porque ahí estaba todo, todo, todo.

Una bodega ubicada en el barrio Ricaurte, en el sur de Bogotá, era la fachada de estas empresas ficticias.

Allí las autoridades encontraron decenas de carpetas con talonarios de compañías y facturas falsas que hoy son la evidencia documental de este desfalco al Estado por más de 2,3 billones de pesos.

Ni la santería, ni los baños y rezos que le realizaba una pitonisa de Guatemala le fueron suficientes para evadir a las autoridades, quienes identificaron que su cartel había copiado el modelo de los famosos Panama Papers para aplicarlo en Colombia.

Olga Díaz: Elisa, póngale cuidado: Hay un negocio con don Jhon, necesitan 12 mil. 2015, 2016, 2017 y 2018. Yo se lo mando.

Carlota Elisa Quevedo: pero ¿de dónde se saca 2015? Olga, aquí le digo a Cristian, 2015- 2017 ¿2017 de dónde? Olguita, pero no existían.

Olga Díaz: 2015 sí, 2016 también, claro. Hasta finales del 2000... pues miramos (…) ahí hay talonarios.

De acuerdo con las autoridades, su red delincuencial estaba compuesta por ocho personas que deberán responder por los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, entre ellas, un hombre identificado como Cristian Eduardo Zafran, quien se hacía pasar por funcionario de la DIAN debido a su alto conocimiento tributario.

El hombre actuaba como asesor e intermediario para las negociaciones con los usuarios de la facturación falsa. Sin embargo, también se investiga a los funcionarios de las compañías que compraban dichas cuentas.

Esta red tenía acceso a los listados de las empresas que tienen problemas con las declaraciones de renta ante la DIAN, así lograba identificar y contactar a sus clientes.

Mientras tanto, la Fiscalía avanza con las investigaciones en una segunda fase en la que se espera identificar y judicializar a los funcionarios de las empresas legalmente constituidas que le habrían comprado los recibos a este cartel para evadir el pago del IVA.