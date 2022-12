“Ni un peso de Mineducación se ha girado a Colombia Diversa”: Gina Parody

La revisión en Colombia de los códigos de convivencia escolar para evitar la discriminación sexual ha desatado en los últimos días una polémica con sectores religiosos, que acusan al gobierno de promover la "ideología de género".

Tras las acusaciones hechas por parte del congresista uribista Orlando Castañeda sobre el supuesto pago de 1.500 millones de pesos a la fundación Colombia Diversa, la ministra Gina Parody publicó un desmentido en su cuenta de Twitter.

Otra mentira de la campaña de manipulación masiva con fines políticos. Ni un peso de @Mineducacion se ha girado a Colombia Diversa. — Gina Parody (@ginaparody) August 9, 2016

Iglesias evangélicas, concejales y organizaciones de padres realizaron plantones este miércoles en distintas ciudades del país.

Las marchas y el pronunciamiento de la Iglesia católica alimentan el debate que ha surgido por la revisión por parte del ministerio de Educación de los manuales de convivencia de los colegios, textos que establecen en los centros educativos públicos y privados los códigos de comportamiento interno, con el fin de asegurar que se respete la diversidad sexual de los alumnos.

La revisión, ordenada por la Corte Constitucional, fue motivada por el caso de un joven que se suicidó en 2014 en Bogotá por supuesta discriminación sexual por parte de las directivas de su colegio.

Para cumplir con la sentencia, el ministerio de Educación pidió a Naciones Unidas y a la ONG Colombia Diversa, que lucha por los derechos de las minorías sexuales, diseñar una cartilla dirigida a directivos y profesores para que estos tengan elementos para crear -junto a las familias- los manuales de convivencia de sus instituciones, sin incluir normas discriminatorias.



"Campaña de manipulación"

La polémica surgió al conocerse el borrador de la cartilla que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presentó al ministerio y en el cual se habla de intersexualidad, transgéneros, homosexuales, bisexuales y heterosexuales, y en el que se define el género como "el conjunto de construcciones socioculturales que determinan las formas de ser hombres o mujeres en un tiempo y una cultura específicos".

"Este documento no corresponde a ninguna cartilla, lineamiento, ni manual de convivencia distribuido en los colegios de manera oficial. El documento es una herramienta de trabajo, producto del convenio, diseñado para consulta de maestros y rectores", afirmaron este martes la UNFPA, UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un comunicado conjunto.

El lunes, el ministerio de Educación recordó que los colegios tienen autonomía para diseñar sus manuales de convivencia, a la vez que denunció una "campaña de manipulación masiva", con la divulgación de falsas cartillas de educación sexual que en realidad corresponden a una novela gráfica para adultos belga y a manuales educativos de Argentina y Chile.

La ministra de Educación, Gina Parody, quien se identifica abiertamente como homosexual, dijo que "al parecer a algunos políticos les causa terror la idea de que nuestros niños aprendan también de respeto, tolerancia y libertad y han puesto en marcha una terrible máquina de manipulación masiva desde las redes sociales para sembrar dudas e incertidumbre".

"A los padres de familia les decimos: no se dejen engañar, porque con mentiras quieren hacerles creer que la educación de sus hijos se sale de sus manos. No permitan que las imágenes alarmantes y escandalosas ni la circulación de información descontextualizada en las redes sociales los termine reclutando para una campaña de división y odio", añadió Parody.

Incluso la Iglesia, en voz del cardenal Rubén Salazar, rechazó la "tergiversación" de la que ha sido víctima el ministerio de Educación en este asunto, aunque a la vez dijo que el gobierno y la Corte Constitucional están "abusando del derecho para promover la ideología de género".

En Colombia un 79% se declara católico, según el estadounidense Pew Research Center.