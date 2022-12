Nicaragua quiere más mar, confirma Cancillería colombiana

"Nicaragua entregó a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas información relativa a una supuesta plataforma continental nicaragüense que se extendería más allá de las 200 millas medidas desde su costa", dice el comunicado de la Cancillería.

"La información presentada por Nicaragua tiene como objeto que dicha comisión se pronuncie sobre la existencia de una presunta plataforma continental extendida", agrega.

La Cancillería recuerda que "la Comisión de Límites de la Plataforma Continental fue establecida mediante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, instrumento que Colombia no ha ratificado y del cual no es parte" y que, por lo tanto, "ninguna actuación de un país ante dicha comisión le es oponible a Colombia a la luz del derecho internacional".

El Gobierno colombiano dice estar preparado para enfrentar los escenarios posibles y que actuará con toda firmeza y cuidado en este asunto.

Esta nueva acción de Nicaragua se da después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya redefiniera los límites marítimos entre los dos países en el Caribe en un fallo del 19 de noviembre pasado.

Esa sentencia dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido en 2007 .

Sin embargo, también otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 70.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.

El Gobierno colombiano no acepta el fallo y encargó a la firma británica Volterra Fiettapar que busque alternativas para recurrir el fallo por el que la Corte de La Haya definió nuevos límites marítimos con Nicaragua.

A mediados de este mes, el P arlamento de Nicaragua aprobó una polémica ley que cede a una empresa china hasta por un siglo la construcción y administración de un canal que permita el paso de grandes buques entre el Atlántico y el Pacífico, decisión que también ha sido recibida con desconfianza en Colombia

Este es el comunicado completo de la Cancillería:

Esta acción no sorprende al Gobierno de Colombia, porque había sido anunciada públicamente desde Nicaragua. Este Gobierno no ignoró los signos de advertencia. Por esa razón, entre otras acciones, el 29 de abril de 2013 el Gobierno de Colombia remitió al Secretario General de las Naciones Unidas una comunicación reafirmando los derechos de Colombia sobre su plataforma continental tanto en el Caribe Occidental como en el Océano Pacífico, derechos que le confiere el derecho internacional y que Colombia ejerce ipso facto et ab initio. Colombia solicitó que la nota se circulara a todos los países miembros de la Organización y se publicara en los sitios de internet relevantes de las Naciones Unidas, lo cual fue debidamente atendido.

El Gobierno informa a la opinión que en este tema se han contemplado y anticipado todos los escenarios posibles, y que actuará con toda la firmeza que sea necesaria y con el cuidado que amerita este asunto.

Bogotá, junio 25 de 2013".