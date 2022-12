Nicaragua y El Salvador levantan alerta de tsunami tras sismo de magnitud 7,0

Nicaragua y El Salvador levantaron una alerta de Tsunami en el litoral del Pacífico, que habían decretado tras el sismo de 7 grados Ritcher que se registró este jueves frente a las costas salvadoreñas.

"No ocurrieron olas destructivas y no hay reporte de que haya ocurrido alguna situación especial" por lo que se suspende la evacuación de las personas que viven en comunidades costeras, dijo el director del Sistema Nacional para la Prevención ante del Desastre (Sinapred), Guillermo González.

El director de Protección de El Salvador, Jorge Meléndez, anunció también el levantamiento de la medida.

Meléndez dijo que, luego de que un "monitoreo", se pudo comprobar que no había daños materiales ni personales a consecuencia del sismo.