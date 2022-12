Nicolás Maduro suspendió viaje al Vaticano por problemas de salud

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suspendió hoy su viaje al Vaticano, en donde iba a reunirse con el papa Francisco, luego de que "por recomendación médica" se le prohibiera viajar en avión.

"Los médicos me han obligado a quedarme en descanso y es lo que estoy haciendo ahora. De hecho he tenido que, por recomendación médica, suspender el viaje a Roma", dijo Maduro durante una videoconferencia transmitida por la televisión estatal VTV.

El mandatario, que además de su encuentro con el papa, tenía prevista una agenda "intensa" en Roma, dijo que informó al nuncio Aldo Giordano que se buscará una nueva fecha para reunirse con el sumo pontífice.

"Me da mucha pena , pero bueno por razones de un gripón (gripe) que me ha pegado y una otitis fuerte, los médicos me han prohibido montarme en avión y emprender un viaje de estas características", dijo el mandatario que debió viajar esta tarde.

Maduro tenía previsto, además de su encuentro con el papa, viajar a Roma para participar en la 39 Conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El presidente venezolano atendería también actividades "con movimientos sociales, intelectuales, y escritores", citas para las cuales decidió enviar al vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza.

El mandatario canceló su visita el mismo día que la oposición venezolana comenzó una vigilia en varias ciudades del país para pedir al papa Francisco que en el encuentro con Maduro, que estaba previsto para mañana, intercediera por la crisis venezolana.

Dicha vigilia, que se inició la mañana del sábado y concluirá la tarde del domingo en varias iglesias del país, fue impulsada para respaldar las peticiones de decenas de opositores en huelga de hambre, entre ellos Leopoldo López, que demandan una serie de condiciones a las autoridades venezolanas.

El total de los huelguistas, que según la oposición suman ya 30 opositores, incluye a dos jóvenes que se instalaron frente al Vaticano.