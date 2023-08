Nicolás Petro: "Mi colaboración con la justicia ha sido una decisión totalmente libre”

En medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en su contra, realizada este jueves, 3 de agosto de 2023, Nicolás Petro se refirió a su voluntad de colaborar con la justicia en el proceso que se adelanta en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos .

“Señor juez, es para dejar una constancia, mi colaboración con la justicia ha sido una decisión totalmente libre y fuera de todo tipo de presión”, aseguró el indiciado, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Durante la audiencia, el fiscal del caso, Mario Burgos, puntualizó que Nicolás Petro está “colaborando con la administración de justicia”.

“Se ha convertido en un testigo potencial para la Fiscalía General de la Nación y gozará de toda su seguridad en aras de que continúe con los compromisos que él adquirió”, al igual que Daysuris Vásquez, apuntó el fiscal Burgos.

¿Qué ha dicho Petro?

Horas antes, su padre, el presidente Gustavo Petro, negó tener conocimiento del supuesto ingreso de dineros ilegales a su campaña presidencial. Esto, luego de que Nicolás, según la Fiscalía, señalara que habría entrado plata no reportada debidamente y que admitiera haber recibido recursos de personas como el Hombre Marlboro y el hijo del Turco Hilsaca.

"Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy. A ninguno de mis hijos les he dicho jamás que delinca", afirmó el mandatario de los colombianos durante la tarde de este jueves, 3 de agosto de 2023.

Asimismo, el jefe de Estado le envió unas palabras a Nicolás Petro: “Mi hijo ya verá, lo que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo jamás, jamás. Pero aquí nos toca es gobernar, eso a veces no es tan entendible, una especie de soledad del poder. Es que no es lo mismo vivir en familia que vivir en el gobierno de un país”.