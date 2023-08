Nicolás Petro sigue colaborando con la justicia y entregó nuevas pruebas a la Fiscalía

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, aportó nuevas pruebas ante la Fiscalía durante la extensa entrevista que le concedió al investigador del caso. Este jueves, 24 de agosto de 2023, declara su exesposa, Day Vásquez.

Nicolás Petro sigue colaborando con la justicia. Esa fue la conclusión tras una extensa entrevista entre el hijo mayor del presidente Gustavo Petro y el fiscal del caso, Mario Burgos.

Fuentes del ente investigador confirmaron a Noticias Caracol que, durante el encuentro Nicolás Petro, aportó nuevas pruebas de lo que prometió revelar como nuevos hechos de corrupción, entre ellos, documentos que demostrarían la financiación ilegal de la campaña del hoy mandatario.

Además, reveló nuevos nombres de personas que estarían salpicadas en dicho ingreso de dinero, así como extractos bancarios, chats, audios y más pruebas.

En su declaración, el exdiputado del Atlántico confirmó que está dispuesto a entregar toda la información de esos ingresos ilegales y ratificó que, en caso de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes disponga abrir investigación en contra del presidente Petro, él está dispuesto a declarar.

La entrevista que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla se da tres días después de que el presidente lo visitara, encuentro que se hizo público por medio de una publicación en X, red social antes llamada Twitter.

“Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales”, indicó el jefe de Estado.

Sin embargo, tras la prohibición impuesta por el juez de no tener ningún tipo de contacto con los implicados del caso, algunos penalistas consideran que en este caso opera esta restricción a pesar de la relación paternofilial.

“En este caso es importante que se señale y no se confunda el derecho que tiene todo ciudadano de no declarar en contra de su padre, que es un derecho constitucional. Sin embargo, un juez de la República en un proceso impuso como medida de aseguramiento no privativa de la libertad la obligación de no acercarse a ciertas personas, de verificarse que una de esas personas puede estar involucrada, el padre o cualquier familiar cercano, podría incurrirse en una violación a la medida de aseguramiento no privativa de la libertad, atendiendo a que se violaría eventualmente un fin constitucional de obstrucción a la justicia”, señaló el abogado penalista Luis Gabriel Chaves.

El turno este jueves, 24 de agosto, es para la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, quien también se comprometió a entregar más información sobre nuevos hechos de corrupción.