Nicolás Petro y Day Vásquez ya están en el búnker de la Fiscalía en Bogotá

Nicolás Petro y Day Vásquez ya se encuentran en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. Los detenidos están a la espera de que se radique la solicitud de audiencia para la legalización de su captura.

Nicolás Petro y Day Vásquez fueron capturados en la mañana de este 29 de julio de 2023 por los presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales.

El presidente Petro se pronunció sobre captura de Nicolás Petro

Desde su cuenta de Twitter, Gustavo Petro manifestó que "como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel". Sin embargo, recalcó que como presidente de la República asegurará "que la Fiscalía tenga todas las garantías para proceder de acuerdo a la ley".

"A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores", añadió el mandatario, que aseveró: "Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso".

La captura de Nicolás Petro y Day Vásquez se da en medio de la investigación que surgió a partir de las declaraciones de la exesposa de Petro hijo, quien afirmó que a la campaña de Gustavo Petro pretendían ingresar dineros por parte de personajes con "pasado oscuro", montos que nunca llegaron y que supuestamente quedaron en manos de Nicolás.

El inicio del caso de Nicolás Petro

La exesposa de Nicolás Petro aseguró que fue testigo de cómo él recibió plata para la campaña presidencial de su padre por parte del narcotraficante Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, así como del polémico empresario conocido como el Turco Hilsaca.

En marzo de 2023, Nicolás Petro negó lo dicho por Day Vásquez, asegurando “que ni antes ni durante ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a 'Paz Total'. No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”.