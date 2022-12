Niegan libertad bajo fianza a Andrés Felipe Arias

Andrés Felipe Arias seguirá detenido luego de que un juez negara su libertad bajo fianza por segunda vez desde que fue capturado el pasado 24 de agosto.

John O’Sullivan, juez federal de Miami, aseguró que no se ha demostrado que existan “circunstancias especiales” para otorgarle este beneficio.

Al respecto, la Fiscalía había dejado claro que no estaba de acuerdo con darle esta posibilidad al ex ministro del gobierno Uribe.

Arias fue condenado en 2014 por la justicia colombiana por desviar a terceros recursos públicos de un fondo para campesinos dentro de un programa llamado Agro Ingreso Seguro.

Sin embargo, vive desde hace dos años en Miami donde tiene en curso una petición de asilo político.

Hasta enero de 2017 deberá esperar el exfuncionario público para conocer si será extraditado a Colombia.