Niña colombiana lucha contra enfermedad huérfana y es ejemplo de superación en el deporte

Con tan solo 13 años, Sara Vargas ya tiene trazado qué espera de la vida.

“Mi sueño en este momento es ser una gran representante de Colombia en la natación paralímpica, ser un ícono para muchos deportistas, ir a unos juegos paralímpicos, ganar una medalla de oro, tener récord del mundo”, cuenta la deportista.

Para ella no hay obstáculo que valga. Lo tiene claro desde que fue diagnosticada con XLH, un trastorno genético que afecta los huesos y que, contrario a limitarla, la impulsó a llegar muy lejos haciendo lo que más le gusta: nadar.

“El carácter de ella está formado para no ver esto como una limitación sino para ver que no todos los seres humanos somos iguales, pero hay que salir adelante como sea”, destaca Leonor Blanco, mamá de Sara.

Tampoco ha sido obstáculo la pandemia, por eso, en su casa, no deja de entrenar.

“A mí me gusta nadar porque es un estilo de vida que he escogido, me hace feliz, me llena de emoción estar en el agua y tengo muchas metas en la natación, me apasiona este deporte”, destaca Sara Vargas.

Pero, ¿qué es la XLH? La especialista en nefrología pediátrica Ana Katherine Serrano explica:

“Se trata de una enfermedad que afecta los huesos, los músculos y los dientes debido a la excesiva pérdida de fósforo por la orina, lo que produce unos niveles bajos de fósforo en la sangre y este mineral es necesario para tener estos órganos sanos”.

Se estima que esta enfermedad afecta a 1 de cada 20 mil personas en el mundo y en Colombia no hay cifras exactas, incluso se habla de un subregistro.

“Los hallazgos más comunes es el retraso en el crecimiento y la estatura baja, asociado al arqueamiento de las piernas hacia afuera. También, pueden presentar dolores en los huesos y dolores en los músculos”, añade la médica Ana Katherine.

“Esta es una enfermedad que los hace ver diferentes, pero por ser diferentes, no quiere decir que sean menores”, indica María del Pilar Suárez, subdirectora de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas.

Y es en esa diferencia donde Sara se hace más fuerte. Tanto, que ya acumula cuatro medallas de oro, una de plata y otros títulos más.

Nada la detiene y más cuando se trata de inspirar a otros, por eso, quiso enviarles un mensaje a los colombianos que atraviesan por momentos difíciles en esta pandemia:

“Fíjense en los momentos más positivos, este es un tiempo para reflexionar, para aprender muchas cosas, hay que seguir adelante. De todas maneras, tengan mucha fe porque pronto va a pasar esto”.

Por lo pronto, Sara seguirá combinando su entrenamiento con las clases virtuales del colegio pues espera algún día convertirse en entrenadora profesional y ayudar a miles de niños a cumplir su sueño en el deporte.