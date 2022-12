Niña de 11 años lleva cinco días desaparecida en Maicao, La Guajira

Un numeroso grupo compañeras de estudio de Seiry Palencia exigieron el regreso de la pequeña al seno de su hogar, en Maicao. La menor, de 11 años, completa cinco días de desaparecida.

“La envié a la tienda y en vista de la demora salí a buscarla y pregunté. Me dijeron que no la habían visto pero una vecina salió y me dijo que la vio a tres casas de la tienda, que la saludó” indicó Alcira Márquez, madre de la niña.

Las autoridades están ofreciendo 5 millones de pesos como recompensa a quien brinde información que permita dar con el paradero de la pequeña.

La búsqueda de la menor se ha extendido hasta la Alta Guajira y la zona fronteriza con Venezuela.