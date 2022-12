Niña de 12 años desapareció dos días luego de pactar cita con extraño en redes

Una niña de 12 años, que fue contactada por un extraño a través de una red social y luego directamente a su teléfono celular por un servicio de mensajería, permaneció desaparecida durante dos días.

El padre de la menor, en medio de la angustia por su ausencia, revisó las conversaciones del celular y se encontró mensajes de connotación sexual.

"Salió a las seis de la mañana de la casa estuvo en el colegio hasta las 12:30 del día y se fue a comer algo, pero no regresó más”, narró el acudiente.

La menor de edad, luego de dos días de no llegar a su casa, fue vista por una conocida de la familia, quien de inmediato llamó al padre para que la recogiera.

En vista del caso, la Policía Nacional reiteró algunas recomendaciones para las niñas y sus padres.

“Desafortunadamente la gente a veces es muy inocente y no tiene en cuenta esas medidas de precaución, entonces es importante que por favor a nadie, de ninguna manera le envíen fotografías porque pueden ser utilizadas posteriormente para ser víctimas de este delito”, declaró el coronel Luis Sánchez, comandante del Gaula de la Policía en Bogotá.