Niña de 3 años y su mamá fueron atacadas con ácido en Bogotá

Una madre y su pequeña de tres años fueron atacadas con una sustancia corrosiva, por parte de un hombre que circulaba en bicicleta en una calle en el barrio Villa Clemencia de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

Al parecer la reacción del agresor se desató porque la menor se le atravesó en la vía. Por los hechos ambas víctimas, madre e hija, sufrieron quemaduras de segundo grado. (Conozca las nuevas medidas para evitar ataques con sustancias corrosiva).

"Un tipo en una bicicleta iba muy rápido, la niña se le atravesó, no alcanzó a frenar, casi se cae. Mientras que me agaché a ponerle el zapato a la niña ya sentí mojada mi espalda" relató a Noticias Caracol Karen López, afectada por la agresión. (Más de este tema: conozca a las cazaácidos’, fuerza especial de la Policía).

"Cuando yo lo veo le alcancé a poner la mano y pude tapar un poco a mi hija", agregó la mujer.

"Gracias a Dios fueron quemaduras de segundo grado. Me toca ir a otra valoración médica pero hasta el momento sanan bien las heridas", concluyó Karen López. (Agresiones con ácido: una tragedia de nunca acabar).