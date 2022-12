Iba junto a su madre, vio un parque y corrió hacia él. La tragedia, ocurrida en Salamina, deja un mensaje: no desproteger ni un minuto a los menores.

La mamá, según las autoridades, no advirtió que la niña se soltó.

No dejar solos a los niños en ningún momento, no distraerse ni un segundo cuando estamos con ellos y estar atentos ante cualquier situación, las recomendaciones de la Policía.